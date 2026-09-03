Las disculpas del rugbier Joaquín Myszka al chileno Shea por la lesión que le provocó: "Todavía no tuve respuesta"

La gresca entre los planteles de Uruguay XV y Chile XV en el inicio del Americas Rugby Championship derivó en duras sanciones para tres jugadores de Los Teros y un chileno. Pero la más elevada y el grueso de las críticas se las llevó Joaquín Myszka, quien tackleó fuera de tiempo al chileno Emilio Shea y le provocó una lesión de ligamentos de rodilla que lo mantendrá más de un año sin jugar.

El uruguayo recibió una sanción de 13 partidos y este miércoles se expresó con una extensa carta en sus redes sociales, en la que pidió disculpas a su colega chileno por lo sucedido, pero aseguró no haber obtenido respuesta. Por otra parte, el chileno Shea también publicó un extenso desahogo en sus redes sociales: "Jamás este deporte debe aceptar ni una injusticia ni ese nivel de alevosía".

Además de la sanción a Myszka, también fueron suspendidos de Uruguay el capitán Lucas Bianchi e Ignacio Dotti, y el capitán chileno Clemente Saavedra. Los orientales perdieron el partido por 33 a 12 en el estreno de Guzmán Barreiro como head coach del equipo, de visitantes en Talcahuano.

El partido se desvirtuó en el complemento tras un tackle peligroso y fuera de tiempo de Myszka sobre el chileno Emilio Shea, por lo que vio la roja inmediatamente. Las consecuencias fueron Enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Bianchi, quienes también se terminaron yendo expulsados.

Según comunicó Chile Rugby, la entrada del uruguayo le produjo al chileno Shea "una lesión multiligamentaria en la rodilla derecha, con plazo de recuperación estimado de 12 meses".

Según confirmó a Ovación el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Fabio Magno,

Joaquín Myszka fue sancionado por 13 partidos. Los capitanes de las dos selecciones, Lucas Bianchi de Uruguay y Clemente Saavedra de Chile, recibieron una pena de tres partidos. Mientras que la sanción para Ignacio Dotti, denunciado por la citing del partido, es de dos partidos.

A los cuatro jugadores se les terminó la participación en el Americas Rugby Championship, certamen al que le restan apenas dos fechas, y a quienes corresponda deberán seguir cumpliendo la pena en los siguientes partidos oficiales de sus respectivas selecciones.

ARC américa | Rugby



Un partido completamente ordinario que realizan los Uruguayos ante Chile, en el segundo tiempo, como siempre innecesariamente con un tacle maletero



Los cóndores se defienden con firmeza 🔥💪🏉 pic.twitter.com/QWHAzuc8F4 — ✟Dalton_zanett7✟ (@DZ_GORDUZO) August 29, 2026

La carta completa de Joaquín Myszka

"Decidí dejar pasar unos días para que todo se tranquilizara y poder expresarme con la claridad y el respeto que la situación merece.

Cuando uno comete un error, lo único que se puede hacer es aceptarlo, así como sus consecuencias. Ya me puse en contacto con Emilio, primero para disculparme luego del encuentro y luego para saber en la situación que se encontraba y ponerme a disposición de lo que precisara.

No he obtenido una respuesta aún y tampoco la estoy buscando. Espero que se recupere pronto, que el proceso sea lo más leve posible y poder verlo jugar muchos partidos más a lo largo de su carrera.

Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me hicieron llegar sus mensajes de apoyo y que estuvieron cerca mío en estos días. En momentos así, uno está todavía más cerca de quienes lo conocen de verdad y saben cómo soy.

No olvidemos que todo lo que se expresa en redes sociales tiene consecuencias y puede repercutir directamente en la persona que se encuentra detrás de la pantalla. También creo que debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás.

Entiendo que estas situaciones forman parte del deporte. La competencia, el contacto y la alta intensidad son parte del rugby, y quienes estamos dentro de la cancha sabemos que pueden ocurrir situaciones de este tipo. Esto no busca justificar de ninguna manera lo sucedido, ni tampoco quitarle importancia.

Un abrazo grande para Emilio. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas por lo que sucedió".