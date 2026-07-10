Stale Solbakken: el DT de Noruega que su madre pensó como organizar su funeral, pero logró sobrevivir

Stale Solbakken escribió historia grande en Noruega. El DT llevó a la selección a cuartos luego de decretar la eliminación de Brasil del Mundial 2026.

“Hay cosas más importantes en la vida que el fútbol”, confesó el entrenador en 2006 a The Guardian, a cinco años de un hecho que le marcó la vida. El 13 de marzo de 2001 quedará marcado en la vida de Solbakken, cuando sufrió en un entrenamiento con el Copenhague —cuando era jugador— un paro cardíaco. La ambulancia llegó ocho minutos después y el doctor determinó que estaba “clínicamente muerto”.

“Es un milagro que esté vivo; su corazón dejó de latir”, relató el doctor luego del hecho y Solbakken confesó: “Mi madre me contó que mientras viajaba a donde yo estaba, sin saber mi estado real de salud, estuvo pensando en cómo organizar mi funeral”.

La intervención del médico del club, Frank Odgaard salvó su vida mediante reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador. “Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa”, dijo el entrenador del suceso y confesó: “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”.

Stale Solbakken, DT de Noruega. Foto: AFP.

Tras la clasificación frente a Senegal en los dieciseisavos de final, el entrenador dejó una de las imágenes más emotivas del torneo, cuando Solbakken subió a la tribuna a besarse con su esposa. Quizás un descargo después de aquel duro susto que vivió en 2001 y el cual confesó que su esposa "todavía no puede hablar del tema".

La clasificación frente a Brasil también se dio con un fuerte abrazo con su familia, su cable a tierra, la que lo aferra a la vida como supo hacer luego de que su corazón se detuviera siete minutos y estuviera 26 horas en coma.

Ahora a Solbakken lo acompaña un marcapasos luego de que un problema en el corazón de nacimiento no fuera detectado a tiempo. Pero la vida le dio una segunda chance y ahora vive "el día más importante en la historia del fútbol noruego".