Carlos Tanco acusó a Bielsa de "mandapreso" y "cínico" y llovieron las críticas en redes sociales

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y alimentando el debate entre hinchas, periodistas y protagonistas del fútbol. Esta vez, quien quedó en el centro de la polémica fue Carlos Tanco, luego de lanzar durísimas críticas contra el entrenador argentino en El desorden Mundial, la edición especial de La mesa de los galanes (Del Sol FM) durante la Copa del Mundo. El recorte se viralizó rápidamente y provocó una catarata de comentarios en redes sociales.

La conferencia del entrenador argentino dejó mucha tela para cortar y dividió las aguas entre los hinchas celestes. Entre otras cosas, Bielsa explicó que redujo las charlas técnicas a no más de diez minutos y modificó la forma de transmitir sus conceptos por pedido expreso de los futbolistas, con el fin de "adaptarse a las mentalidades más jóvenes"

Esta revelación instaló el tema en la agenda deportiva y motivó múltiples análisis en programas de televisión, radio y redes sociales. En Desorden Mundial también se abordó. La conversación arrancó de manera distendida. Luego de que Tanco contara cómo perdió un vuelo en Estados Unidos, comenzó a enumerar, entre risas, algunos de sus defectos: "Muy confiado, obsesivo, perfeccionista".

"Sos muy autocrítico también, como Bielsa", lo interrumpió Rafa Cotelo, y el intercambio derivó rápidamente hacia el análisis de la conferencia del entrenador.

Jorge Piñeyrúa opinó que Bielsa "los re mandó en cana a los jugadores con lo de la charla, sin decirlo". Cotelo fue un paso más allá: "Lo dijo explícitamente sin que algunos tengamos ganas de darnos cuenta de que lo dijo".

Fue entonces cuando Tanco lanzó la frase que más repercusión generó. "Igual muchísima gente comió. Para mí es el mandapreso más cínico que yo haya conocido. Nunca vi un mandapreso tan cínico como este porque disfraza de defensa lo que es claramente una tirada al fogón", afirmó.

En ese momento intervino Camilo Fernández, que hasta entonces había permanecido en silencio, para preguntar: "¿Puede ser que les caiga mal?".

Piñeyrúa respondió que, en realidad, Bielsa le caía bien, pero que esa conferencia terminó de convencerlo de que "se hace el boludo". "Fue muy inteligente para enchastrar a los jugadores sin quedar como que los enchastraba", sostuvo. "Sabía que todo lo que dijo iba a ser una bomba para los jugadores", agregó.

Carlos Tanco, Jorge Piñeyrúa y Rafa Cotelo entrando al Hard Rock Stadium. Foto: captura de pantalla de Youtube

Tanco retomó la palabra y aseguró que ese tipo de declaraciones terminan alimentando discursos como el del exentrenador Gustavo Poyet, quien cuestionó públicamente a los futbolistas uruguayos. Y leyó textual lo que dijo: "No te bancás una charla de 20 minutos, estamos todos locos. Si estás todo el día al pedo en un hotel".

Acto seguido, remató: "Eso es lo que genera este tipo de testimonios. Ahí está la búsqueda de prender fuego a todos. Es especialmente cínico y perverso porque vos estás haciendo como que defendés permanentemente y toda la responsabilidad es tuya y tenés una autocrítica bárbara, y en realidad estás tirando gente abajo del ómnibus".

El fragmento publicado por la cuenta oficial del programa en X superó rápidamente las 310.000 visualizaciones y generó cientos de respuestas, en su mayoría críticas hacia el equipo de Del Sol.

Entre los comentarios podían leerse mensajes como: "Alcahuetes impresentables", "Enemigos que enaltecen", "Vergüenza les debería dar defender a los jugadores" y "Mandaderos arrastrados".

Otros usuarios apuntaron directamente contra Tanco. "El periodismo vive de ser mandapreso y filtrar cosas de la interna. La hipocresía es inmensa", escribió uno. Otro ironizó: "En esta no lo banco a Darwin", en referencia al personaje humorístico que interpreta el comunicador cada mañana en No toquen nada.

También hubo quienes resumieron la discusión con humor: "De un lado Carlos Tanco y del otro Marcelo Bielsa. No sé cuál elegir, qué difícil (dijo nunca nadie)".