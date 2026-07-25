Balance final: lo mejor y lo peor del Mundial 2026 según cuatro destacados periodistas deportivos

Con el Mundial 2026 ya en el recuerdo, llega el momento de hacer balance y repasar todo lo que dejó la última edición del campeonato del mundo. Por eso, Sábado Show consultó a cuatro referentes del periodismo deportivo uruguayo para conocer sus impresiones sobre lo mejor y lo peor del torneo. A continuación, las opiniones de Julio Ríos, Máximo Goñi, Carlos Muñoz y Nadia Fumeiro.

Julio Ríos - periodista

El periodista deportivo Julio Rios. Foto: Leonardo Maine

En lo futbolísitico fue de lo mejor que vi en mi vida, con grandes equipos y figuras. Por otra parte, la FIFA recaudó nueve mil millones de dólares. Hoy asistir a un partido del Mundial es inviable para una persona que tiene un trabajo normal. En la final las entradas se llegaron a cotizar en 67 mil dólares. El fútbol dejó de ser un deporte del pueblo y es cada vez más para una elite. También estoy en total desacuerdo con cortar los primeros y segundos tiempos para poner publicidad. Eso no le hace bien al fútbol. Y finalmente como uruguayo sentí una enorme decepción de la selección, que fue también la peor decepción del torneo.

Javier Máximo Goñi - periodista

Javier Máximo Goñi.

Fue un Mundial con grandes partidos y con grandes jugadores que asoman para sustituir a Neymar, Ronaldo, Kane, etc. en un par de años. La vigencia y efectividad de la posesión de la pelota con criterio de progresar en la cancha sin renunciar a defenderse con ella si es necesario. Para ello es clave tener fundamentos para el pase. España lo demostró y Uruguay lo postergó. España fue el mejor equipo del torneo ganándole a equipos con muy buenas individualidades pero fragmentados tácticamente, como Francia y Argentina. Fue también un Mundial de enormes errores de jueces, increíbles presiones políticas, precios que alejan a los humildes y con una credibilidad en caída libre.

Carlos Muñoz - periodista

Carlos Muñoz. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Ganó el mejor. En la final hubo una diferencia abismal entre España y Argentina. El equipo español tiene un trato de pelota fantástico y fue un campeón justo. Me había llamado la atención Inglaterra, pero cuando tuvo ventaja sobre Argentina echó para atrás y regaló la pelota. En líneas generales me dejó el buen fútbol de muchos equipos, sobre todos de los africanos, que a la genética de buen físico y rapidez le agregan ahora jugar bien al fútbol. Fue el mundial de cosas increíbles de la FIFA, como que Trump le pida a Infantino que le saque una tarjeta amarilla a un jugador y él lo haga. Uruguay en tanto terminó defraudando y fue un enorme fracaso.

Nadia Fumeiro - periodista

Nadia Fumeiro.

España fue el mejor equipo y justo campeón. Fue creciendo a lo largo del mundial y siempre fiel a su estilo sin depender de individualidades logro imponer su juego característico. Se vivió un mundial donde llegaron a la definición las mejores selecciones. Decepcionó Portugal que podría haber dado mucho mas por la calidad de su plantel. Las principales figuras mundiales brillaron todas. El Mundial dejó grandes partidos mas allá de las dudas previas que podía generar una competición con 48 participantes. Uruguay deberá reconstruirse y tiene mucho trabajo por hacer para volver a estar a nivel competitivo en una copa del mundo.