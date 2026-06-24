Qué señales transmiten Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026 y horario del partido

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentarán el miércoles 24 de junio de 2026 a las 22:00 por el Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Monterrey, ubicado en la sede de México.

El cruce tendrá un peso directo en la tabla: los Bafana Bafana aparecen con un punto después de perder 2-0 ante México y de rescatar un empate 1-1 frente a República Checa con un penal de Teboho Mokoena a los 83 minutos. Corea del Sur suma tres unidades, tras vencer 2-1 a República Checa con goles de In-beom Hwang y Hyun-Gyu Oh, y luego caer 1-0 frente a México.

Dónde ver el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en vivo

La información sobre dónde ver el partido indica que estará disponible por DSports en televisión por cable. También se podrá seguir por streaming a través de DGO, Disney+ Premium, Flow y DAZN, mientras que Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Para el territorio uruguayo, este partido se transmitirá gratis en vivo a través de Canal 5 (televisión abierta) y Antel TV por streaming.

Cómo llegan Sudáfrica y Corea del Sur para el choque definitorio por el Grupo A

Corea del Sur cuenta con una presencia sostenida en Copas del Mundo, con el cuarto puesto de 2002, cuando fue coanfitriona junto a Japón, como mayor hito. En el torneo actual ya mostró capacidad de respuesta al remontar ante República Checa, aunque frente a México no logró convertir y buscará recuperar eficacia ofensiva.

Jugada entre Corea del Sur y la República Checa en el Estadio Guadalajara. Foto: Ulises Ruiz/AFP

Sudáfrica tiene un lugar importante en la historia de los Mundiales: fue anfitriona en 2010, la primera Copa del Mundo organizada en África. En esta edición intentará sostener la reacción que mostró ante los checos, aunque su campaña también quedó marcada por la exigencia defensiva y las expulsiones sufridas ante México.

El partido se jugará con necesidades distintas pero urgentes: Sudáfrica deberá sumar para mantenerse con opciones en el grupo, mientras que Corea del Sur procurará aprovechar sus tres puntos y dar un paso importante en la pelea por la clasificación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.