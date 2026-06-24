Por dónde ver Suiza vs. Canadá en vivo por el Grupo B del Mundial 2026 y a qué hora empieza el partido

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 24 de junio de 2026 el partido entre Suiza y Canadá, desde las 16:00 horas, por el Grupo B, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Los dos equipos llegarán con buenos antecedentes en el torneo y con la necesidad de sumar para afirmarse en la zona. Suiza empató 1-1 ante Qatar, con gol de Breel Embolo de penal, y luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina con doblete de Johan Manzambi, además de tantos de Ruben Vargas y Granit Xhaka. Canadá, por su parte, igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina gracias a Cyle Larin y después goleó 6-0 a Qatar, con triplete de Jonathan David, otro gol de Larin, uno de Nathan-Dylan Saliba y un tanto en contra.

Dónde ver el partido entre Suiza y Canadá

El encuentro se podrá seguir a través de DSports en televisión por cable. También estará disponible por streaming mediante DGO, mientras que Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Para quienes busquen dónde ver Suiza vs. Canadá, la oferta, que también incluye a Flow, DAZN y AUF.TV, combinará señales tradicionales y plataformas digitales para todo el territorio uruguayo, con cobertura internacional para un partido que puede tener peso directo en la definición del grupo.

Cómo llegan Suiza y Canadá al último partido del Grupo B

En el historial entre ambas selecciones figura un solo antecedente: Canadá ganó ese partido. Suiza llega con una producción ofensiva importante tras su goleada a Bosnia y Herzegovina, partido en el que destrabó el marcador recién en el tramo final y terminó imponiendo diferencias. Antes, ante Qatar, había estado arriba desde los 17 minutos por el penal de Embolo, pero recibió el empate en el tiempo agregado.

Canadá también llega con señales fuertes. Después de rescatar un empate ante Bosnia y Herzegovina con el gol de Larin a los 78 minutos, firmó una goleada amplia contra Qatar, en un partido que dominó desde el primer tiempo y en el que Jonathan David fue protagonista central con tres tantos.

Jonathan David celebrando uno de sus tres goles en el partido entre Canadá y Qatar por el Mundial 2026. Foto: FRAN SANTIAGO/AFP fotos.

En cuanto a su recorrido histórico, Suiza tiene una larga tradición mundialista: fue protagonista desde los primeros años del fútbol internacional y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo en 1934, 1938 y 1954. Su recuerdo más alto en un podio internacional fue la medalla de plata olímpica de París 1924, cuando perdió la final ante Uruguay.

Canadá vive este torneo con un contexto especial por ser uno de los países organizadores junto a Estados Unidos y México. En su palmarés regional aparecen dos títulos de confederación, conseguidos en 1985 y 2000, además de la lejana medalla de oro olímpica de 1904.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.