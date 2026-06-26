Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026: hora, estadio, TV y previa del choque por el Grupo L

Panamá e Inglaterra jugarán este sábado 27 de junio de 2026 a las 18:00 por el Grupo L del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El equipo inglés llegará mejor perfilado en la tabla tras debutar con un 4-2 ante Croacia, con dos goles de Harry Kane y tantos de Jude Bellingham y Marcus Rashford, y luego empatar 0-0 con Ghana. La selección panameña, en cambio, afrontará el encuentro de compromiso después de perder 1-0 ante Ghana en el tiempo agregado y caer 1-0 con Croacia, quedando eliminada.

Dónde ver el partido entre Panamá y Inglaterra

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la cobertura estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también será una opción para seguir el encuentro en vivo.

Cómo llegan Panamá e Inglaterra al partido

En el plano futbolístico, Panamá, eliminada, tendrá por delante un reto mayor: todavía no convirtió en el torneo y recibió dos goles en sus primeras presentaciones, uno de Ghana sobre el cierre y otro de Croacia en el segundo tiempo. Inglaterra mostró más peso ofensivo en su estreno frente a Croacia y luego sostuvo el cero ante Ghana, aunque en ese partido no pudo quebrar el empate.

El historial entre ambas selecciones registra un solo antecedente, con victoria inglesa en el Mundial 2018.

Harry Kane, delantero de Inglaterra. Foto: AFP

Panamá atraviesa un proceso de crecimiento que tuvo como punto alto su primera clasificación mundialista en 2018, cuando quedó eliminada en fase de grupos. Inglaterra, potencia de UEFA y campeona del mundo en 1966, sostiene una tradición larga en la Copa del Mundo y en los últimos años volvió a instalarse cerca de los títulos grandes, incluso con el segundo puesto en la Eurocopa 2024.

La clave para Panamá será resistir los tramos de dominio inglés y encontrar profundidad con transiciones rápidas, mientras que Inglaterra intentará imponer ritmo, circulación y jerarquía individual para asegurar su lugar de privilegio en el grupo. En ese escenario, el duelo asomará como una prueba de madurez para los centroamericanos y una oportunidad para que los europeos confirmen su candidatura.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.