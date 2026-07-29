FIFA respaldó la expulsión de Embolo ante Argentina en el Mundial 2026 y explicó por qué el VAR actuó bien

La FIFA salió al cruce de una de las jugadas más polémicas del Mundial 2026 y confirmó que la expulsión de Breel Embolo, delantero de Suiza, en el partido frente a Argentina fue correctamente sancionada, respaldando el procedimiento aplicado por el árbitro y el VAR.

El organismo explicó que durante el torneo aplicó de forma consistente la interpretación sobre los casos de "identidad equivocada", una situación que se dio en dos oportunidades a lo largo del campeonato.

Según detalló la FIFA, en ambos casos un futbolista fue identificado erróneamente como autor de una infracción que derivaba en una tarjeta amarilla. Ante esa situación, el VAR intervino para advertir al árbitro sobre el error de hecho originado por una simulación del rival.

"La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulación de amonestaciones", explicó la FIFA.

De esa forma, el organismo dejó en claro que la actuación arbitral en el encuentro entre Suiza y Argentina se ajustó a los criterios establecidos y rechazó que existiera un error por parte del juez principal o del equipo del VAR.

"No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia", añadió la FIFA en su explicación oficial.

Además, reveló que mantuvo contactos con la International Football Association Board (IFAB) durante todo el proceso y que el organismo encargado de las Reglas de Juego validó esta interpretación.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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La FIFA también adelantó que este criterio será uno de los temas a discutir en futuras modificaciones del protocolo del VAR, luego de que la IFAB confirmara que la interpretación utilizada durante el Mundial fue bien recibida y podría incorporarse oficialmente a las próximas revisiones del sistema de videoarbitraje.

La aclaración busca cerrar el debate que se generó tras la eliminación de Suiza frente a Argentina, un partido marcado por la polémica decisión que terminó con Embolo expulsado y que ahora recibió el respaldo formal del máximo organismo del fútbol mundial.