Kylian Mbappé quedó como máximo goleador de los Mundiales en un partido histórico por varios récord

Apenas tres Mundiales y seguramente varios más por delante. Pero a sus 27 años Kylian Mbappé ya puso la vara de goles en la historia de la competición bien alta. El francés alcanzó en el partido por el tercer puesto de la edición de 2026 nada más y nada menos que 22 goles, dejando chicas cifras como la de un goleador nato como Ronaldo.

Si bien Lionel Messi puede volver a igualar la cifra del Galo si anota en la final de la Copa del Mundo ante España, Mbappé va por una cifra que ningún jugador pudo lograr en 96 años de la competición: ser el goleador de dos ediciones del torneo.

El jugador del Real Madrid alcanzó los 10 goles por primera vez luego de 56 años, cuando Gerd Müller anotó dicha cantidad en México 1970 (con dos partidos menos). De esta manera aventaja por dos tantos al astro argentino, que a no ser que marque un hat-trick, Mbappé será máximo anotador por segundo torneo consecutivo, luego de anotar ocho en Qatar 2022.

Pero no solo el partido fue récord para Mbappé. Su entrenador, Didier Deschamps marcó un hito al convertirse en el DT con más partidos dirigidos en la historia de la competición. El francés superó con 26 partidos a Helmut Schön, entrenador alemán que dirigió a su país entre 1966 y 1978, conquistando medallas de oro, plata y bronce.

También el partido en sí registró un récord. El tercer puesto de la edición de 2026 pasará a la historia por ser el más goleado de todos los tiempos. El récord perduraba desde Suecia 1958 cuando, cuando Francia había caído 6-3 ante Alemania.

Si hablamos de hechos inéditos, el tercer puesto también lo fue para Inglaterra, que solo había podido subirse al podio cuando ganó su Mundial en 1966. Ahora es la primera vez que gana el bronce, luego de haber perdido dos veces el partido por la tercera posición.