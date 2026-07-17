¿Homenaje o mufa? Hinchas de España hicieron un tema antes de la final del Mundial con Argentina            

La selección de España no pierde un partido oficial desde marzo de 2023 cuando cayó ante Escocia y durante este Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 alcanzó el récord de imbatibilidad. Son razones suficientes para tenerse fe, ¿pero tanta? Un grupo de hinchas españoles crearon una canción de aliento para la Furia Roja y prácticamente ya se sienten campeones antes de enfrentar a Argentina este domingo en la final de la Copa del Mundo.

Es verdad, la campaña del equipo de Luis de la Fuente invita a soñar, pero los partidos hay que jugarlos, sobre todo las finales y si algo tiene la albiceleste es que se ha repuesto a situaciones complejas como haber dado vuelta la semifinal ante Inglaterra en los últimos siete minutos del partido.

España compartió el grupo con Uruguay, a quien venció 1-0, también logró ganarle a Arabia Saudita y a pesar de que empató con Cabo Verde se clasificó como primera en el grupo. En dieciseisavos de final dejó por el camino a Austria, luego a Portugal, después a Bélgica y viene de ganarle a Francia, uno de los grandes candidatos, en la semifinal.

A pesar del exceso de fe de estos hinchas españoles hay que reconocer que su adaptación de la introducción de Super Campeones (Captain Tsubasa), es realmente muy buena. Le cambiaron la letra y lograron homenajear a algunos de sus jugadores más destacados, desde sus valores futbolísticos como Rodri y Pedri, hasta el pelo de Marc Cucurella y un juego con el apellido de Pedro Porro.

La canción, por el grupo madrileño Cerrado por Vacaciones, dice así: “Unai Simón con el balón en los pies y Cucurella con el pelo Pantene, toda España vibra con la emoción de ver a su selección ¡campeón! Solamente juegan para ganar, Oyarzábal volverás a marcar, y si no Mikel (Merino) aparecerá. Rodri, Pedri, los magos del balón, Pedro Porro te lo vas a fumar. De la Fuente, queremos otro Mundial”, cantaron los muchachos y al final del video entonaron “campeones del mundo”.

¡FELICITACIONES, ESPAÑA! 🇪🇸🏆



"Campeones del mundo", el nuevo tema de los hinchas de La Roja en la previa a la final del Mundial.



📹 IG/juanito_coca pic.twitter.com/qAVFRUIHXb — TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026

En Argentina, que se hicieron eco de las declaraciones de exjugadores de Inglaterra para motivarse, lo volvieron a hacer con esta interpretación de los fanáticos españoles. ¿Qué pasará el domingo? ¿La canción traerá mala suerte o será excelente para festejar?