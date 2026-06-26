Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Fan fest en Montevideo para ver Uruguay vs. España y alentar a la Celeste junto a otras personas: dónde será

La Intendencia de Montevideo habilitó dos puntos de la ciudad con pantallas gigantes para que los hinchas puedan ir a ver el partido gratis en compañía.

El País
El País
26/06/2026, 13:02
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Personas en un fan fest del Mundial 2026 viendo un partido de Uruguay.
Personas en un fan fest del Mundial 2026 viendo un partido de Uruguay.
Foto: Intendencia de Montevideo.

Uruguay define si pasa de fase o no en el Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio. Para ello, necesita al menos un empate frente a España que le permita avanzar del Grupo H hacia los dieciseisavos de final. De cara a este partido definitorio, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que el encuentro se transmitirá a través de pantallas gigantes en dos puntos de la ciudad, permitiendo que los hinchas Celestes tengan dónde verlo de manera gratuita y con la compañía de otras personas para alentar a la selección desde lejos.

El partido Uruguay vs. España comienza a las 21:00. A esa hora, se transmitirá el encuentro desde los dos fan fest en Montevideo: uno ubicado en la explanada de la Intendencia, sobre la pantalla de IMPO, y el otro en el Espacio Modelo.

Qué pasa si Uruguay empata contra España en el Mundial 2026

La pantalla de IMPO está ubicada en el barrio Centro de Montevideo, en la intersección de la Av. 18 de Julio y Ejido. El Espacio Modelo está en el barrio Mercado Modelo, en la dirección Cádiz 3280, a pocas cuadras de la intersección Bv. José Batlle y Ordóñez y Av. Dámaso A. Larrañaga.

Ambos lugares cuentan con la presencia de foodtrucks con diversas ofertas gastronómicas, tal y como ha ocurrido en los partidos anteriores de Uruguay por la fase de grupos.

Hinchas uruguayos viendo a la selección en una pantalla gigante de la Intendencia de Montevideo.
Hinchas uruguayos viendo a la selección en una pantalla gigante de la Intendencia de Montevideo.
Foto: Intendencia de Montevideo.

"La celeste te necesita como siempre y más que nunca", indica la IMM en su convocatoria para que los hinchas se acerquen a ver a Uruguay.

Otras opciones para ver a Uruguay frente a España

Para quienes busquen dónde ver el partido de Uruguay desde sus hogares, la transmisión estará disponible gratis por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará Antel TV, también sin costo.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas pagas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Federico Valverde en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que cuentan con las señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Mundial 2026IMM

Te puede interesar