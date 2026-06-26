Fan fest en Montevideo para ver Uruguay vs. España y alentar a la Celeste junto a otras personas: dónde será

Uruguay define si pasa de fase o no en el Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio. Para ello, necesita al menos un empate frente a España que le permita avanzar del Grupo H hacia los dieciseisavos de final. De cara a este partido definitorio, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que el encuentro se transmitirá a través de pantallas gigantes en dos puntos de la ciudad, permitiendo que los hinchas Celestes tengan dónde verlo de manera gratuita y con la compañía de otras personas para alentar a la selección desde lejos.

El partido Uruguay vs. España comienza a las 21:00. A esa hora, se transmitirá el encuentro desde los dos fan fest en Montevideo: uno ubicado en la explanada de la Intendencia, sobre la pantalla de IMPO, y el otro en el Espacio Modelo.

La pantalla de IMPO está ubicada en el barrio Centro de Montevideo, en la intersección de la Av. 18 de Julio y Ejido. El Espacio Modelo está en el barrio Mercado Modelo, en la dirección Cádiz 3280, a pocas cuadras de la intersección Bv. José Batlle y Ordóñez y Av. Dámaso A. Larrañaga.

Ambos lugares cuentan con la presencia de foodtrucks con diversas ofertas gastronómicas, tal y como ha ocurrido en los partidos anteriores de Uruguay por la fase de grupos.

Hinchas uruguayos viendo a la selección en una pantalla gigante de la Intendencia de Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

"La celeste te necesita como siempre y más que nunca", indica la IMM en su convocatoria para que los hinchas se acerquen a ver a Uruguay.

Otras opciones para ver a Uruguay frente a España

Para quienes busquen dónde ver el partido de Uruguay desde sus hogares, la transmisión estará disponible gratis por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará Antel TV, también sin costo.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas pagas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Federico Valverde en el Mundial 2026. Foto: AFP

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que cuentan con las señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.