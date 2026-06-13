El Mundial 2026 y una marca histórica en juego: tres técnicos romperán el mismo récord en apenas 72 horas

El Mundial 2026 promete dejar marcas dentro y fuera de la cancha, una de las historias más curiosas de los primeros días de competencia tendrá como protagonistas a tres entrenadores que harán historia por su edad. En apenas 72 horas, el récord del director técnico más longevo en dirigir un partido de Copa del Mundo cambiará de dueño en tres oportunidades.

Hasta el inicio del Mundial 2026, la marca pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días. Sin embargo, el estreno de Sudáfrica frente a México provocó el primer cambio de liderazgo.

El belga Hugo Broos, seleccionador del combinado africano, se convirtió en el técnico más veterano en un Mundial al dirigir con 74 años, dos meses y un día, superando un récord que permanecía vigente desde hace 16 años. El encuentro tuvo la victoria de México 2 a 0 en el partido inaugural del Mundial 2026.

Pero su reinado duró apenas unas horas. Cuando la selección de República Checa saltó al campo para enfrentar a Corea del Sur, su entrenador, Miroslav Koubek, tomó el relevo. El checo dirigió con 74 años, nueve meses y diez días, estableciendo una nueva referencia y dejando atrás a Broos. Además, fue victoria de los asiáticos por 2 a 1.

La historia tendrá un tercer capítulo este 14 de junio, cuando Curazao haga su presentación mundialista. Allí aparecerá en escena Dick Advocaat, una leyenda de los banquillos que elevará la marca a una cifra difícil de imaginar: 78 años, ocho meses y 15 días.

Dick Advocaat el técnico más longevo en un Mundial con 78 años Foto: AFP.

Advocaat, con una extensa trayectoria que incluye pasos por selecciones como Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia e Irak, se transformará así en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista. Su récord, por la diferencia de años respecto a sus predecesores, parece destinado a perdurar durante mucho tiempo.

En un torneo acostumbrado a los récords de jugadores, goles y participaciones, esta vez serán los entrenadores quienes escribirán una página singular de la historia de los Mundiales, con una marca que cambiará de manos tres veces en apenas tres días.

Curazao no solo tendrá la expectativa puesta de ver que puede demostrar una selección poco habitual en las citas mundialistas, sino que tendrá en el banco de suplentes al entrenador neerlandés marcando una cifra que seguramente sea muy díficil de igualar con el paso de los Mundiales.