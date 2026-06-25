Ecuador 2-1 Alemania por el Mundial 2026: La Tri dio el golpe, le quitó el invicto al europeo y selló su pasaje

En el Mundial 2026, Ecuador venció 2-1 a Alemania en un partido correspondiente al Grupo E que se jugó en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos.

La Tri, que había perdido 1-0 ante Costa de Marfil y luego empatado 0-0 con Curazao, llegó a cuatro puntos y selló su pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026. El equipo europeo, que venía de vencer 7-1 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil, quedó en la cima del grupo con seis unidades pese a perder su invicto.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El encuentro empezó con un golpe inmediato del conjunto alemán. A los 2 minutos, Leroy Sané marcó el 1-0 tras asistencia de Florian Wirtz y puso arriba a la selección europea en el arranque.

La respuesta ecuatoriana llegó rápido. A los nueve minutos, Nilson Angulo anotó el empate 1-1 con pase de Pedro Vite tras un gran disparo de media distancia para vencer la resistencia del arquero Manuel Neuer. Ese tanto sostuvo a La Tri en el tramo inicial y dejó el marcador igualado antes de que el juego entrara en una fase más disputada.

En el complemento, Alemania tuvo más posesión, con 61% frente al 39% ecuatoriano, y terminó con 11 remates contra 8 de su rival, aunque ambos equipos registraron tres tiros al arco.

La jugada decisiva llegó a los 78 minutos, cuando Gonzalo Plata convirtió el 2-1 para Ecuador tras un tiro de esquina Kevin Rodríguez. Ese tanto cambió el destino del encuentro y le dio a La Tri un triunfo clave en la tercera fecha del grupo.

El mejor jugador del partido según SofaScore fue Pedro Vite y para conocer más datos del encuentro se puede ingresar aquí.

Los datos de SofaScore.

Ecuador 2-1 Alemania

Hora: 19:00.

Estadio: MetLife Stadium de East Rutherford.

Árbitro: Tori Penso (USA).

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (64' Angelo Preciado); Piero Hincapié (71' Pervis Estupiñán), Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah (85' Félix Torres); Nilson Angulo (85' Jordy Caicedo), Gonzalo Plata, Enner Valencia (64 Kevin Rodríguez). DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich (60' Malick Thiaw), David Raum; Aleksandar Pavlović (46' Angelo Stiller), Jamal Musiala, Florian Wirtz (73' Pascal Gross) Felix Nmecha (64' Maximilian Beier); Leroy Sané, Kai Havertz (60' Deniz Undav)

Goles: Leroy Sané (Alemania) 2', Nilson Angulo (Ecuador) 9' y Gonzalo Plata (Ecuador) 78'

Tarjetas amarillas: Piero Hincapié (Ecuador) 43', Aleksandar Pavlović (Alemania) 44', Alan Franco (Ecuador) 50' y Gonzalo Plata (Ecuador) 89'.

Tarjetas rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.