De ir a la tribuna al rezo con sus jugadores: la locura de Beccacece tras la victoria de Ecuador ante Alemania

Fue una enorme locura la que vivieron los hinchas ecuatorianos en el MetLife Stadium porque su selección se entregó, dio todo y remontó un partido frente a, nada más y nada menos, que Alemania por 2-1. Eso le permitió sellar su pasaje a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026 y su entrenador, Sebastián Beccacece, lo vivió de forma muy especial.

El argentino llegó muy cuestionado de cara este encuentro decisivo por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. La Tri había perdido 1-0 ante Costa de Marfil e igualó sin goles ante Curazao lo que la obligaba a ganarle al cuatro veces campeón del mundo.

El ánimo no estaba fácil, ya que en el duelo ante Curazao los hinchas ecuatorianos pidieron por la salida del entrenador argentino de 45 años.

En ese sentido, fue un partido muy especial para el exayudante de campo de Jorge Sampaoli en su etapa en la selección de Argentina. Bajo ese punto, cuando Gonzalo Plata anotó el 2-1 final con que Ecuador remontó el duelo ante Alemania, Beccacece explotó de alegría y llevó a cabo un alocado festejo.

¡¡¡¡GOL DE PLATA EL 2-1 DE ECUADOR ANTE ALEMANIA EN LA COPA DEL MUNDO!!!! ¡¡DELIRIO EN NEW JERSEY!!



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Ni bien terminó el encuentro, el entrenador argentino se abrazó con integrantes de su cuerpo técnico para luego ir corriendo a un sector del estadio, saltar a la tribuna y comenzar a abrazarse con varias personas que estaban en ese sitio.

¡¡EL EMOCIONANTE FESTEJO DE BECCACECE!! ¡¡LOGRÓ LA REMONTADA ANTE ALEMANIA Y SIGUE EN LA COPA DEL MUNDO CON ECUADOR!!



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No fue lo único que hizo el técnico argentino, ya que al final del partido todo el equipo (jugadores y cuerpo técnico) hicieron un círculo y comenzaron a rezar por el histórico triunfo sobre Alemania para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¡TODOS JUNTOS POR EL OBJETIVO MUNDIALISTA! 🇪🇨🫂



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Ecuador está más vivo que nunca

Gonzalo Plata marca el gol que le dio la victoria a Ecuador. Foto: AFP.

Ecuador sabía que era difícil, pero luchó y consiguió derrotar, desde atrás, a Alemania por 2-1. El combinado europeo abrió el tanteador a través de Leroy Sané en el minuto dos, pero siete más tarde el elenco sudamericano lo igualó por un gran disparo de media distancia de Nilson Angulo.

En el complemento llegó el gol que hizo delirar a todos los hinchas ecuatorianos en el MetLife Stadium. Fue gracias a un tiro de esquina, donde Gonzalo Plata fue más vivo que todos al puntear una pelota y que terminara adentro del arco alemana para el 2-1.

De esta manera, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece se quedaron con el tercer puesto y aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Todo esto obliga a Uruguay a tener que sumar ante España para tener chances de seguir con vida en la máxima cita a nivel de selecciones que organiza la FIFA.