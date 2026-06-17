Dónde ver Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026: horario del duelo clave por el Grupo B

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán el jueves 18 de junio de 2026 a la hora 16:00 por el Grupo B del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

El cruce aparecerá como una instancia importante para dos selecciones europeas que buscarán sumar en una zona exigente. Es uno de los grupos más parejos, puesto que todos igualaron en la primera fecha. En ese escenario, cada punto podrá pesar en la pelea por avanzar y el margen de error empezará a reducirse desde temprano.

Dónde ver el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina

Desde Uruguay, la información sobre dónde ver el encuentro tendrá como referencias a DSports, disponible por televisión por cable, y DGO, su plataforma de streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo.

También estará disponible para el territorio uruguayo por Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Suiza y Bosnia y Herzegovina a la fecha 2

Ambas selecciones necesitan los tres puntos para comenzar a sellar su clasificación a 16vos de final. En la primera fecha, Suiza decepcionó al igualar frente a Qatar 1-1. Por su parte, Bosnia y Herzegovina sacó un empate en su debu frente a la anfitriona Canadá por 1-1.

Así están las posiciones del Grupo B del Mundial 2026:

El historial reciente de enfrentamientos entre ambas selecciones marca un solo partido registrado: Bosnia y Herzegovina ganó ese cruce por 2-0, no hubo empates y Suiza aún no suma triunfos.

En la historia de los Mundiales, Suiza llega con una tradición más extensa dentro de la UEFA y con antecedentes de peso: alcanzó los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954, además de haber sido medallista de plata olímpica en París 1924 tras perder la final ante Uruguay. Bosnia y Herzegovina, también integrante de la UEFA, representa a una federación más joven en el mapa internacional y tuvo su gran hito al clasificarse al Mundial de Brasil 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Jugadores de la selección de Bosnia en su debut en el Mundial. Foto: Charlotte Wilson/AFP

Ese contraste entre recorrido histórico y una rivalidad breve le dará un condimento particular al partido. Suiza intentará imponer su mayor experiencia mundialista, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará sostener la ventaja que tiene en el antecedente directo y trasladarla al presente competitivo del torneo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.