Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán en vivo por el Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

Portugal y Uzbekistán jugarán este martes 23 de junio de 2026 a las 14:00 por el Grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

El equipo portugués llegará tras empatar 1-1 con RD Congo en su estreno, con gol de Joao Neves a los 6 minutos y empate de Yoane Wissa en el cierre del primer tiempo. Ese punto lo obligará a buscar un triunfo para acomodarse en la serie. Uzbekistán, en tanto, vendrá de caer 3-1 ante Colombia; Abbosbek Fayzullaev igualó transitoriamente a los 60, pero el equipo asiático quedó sin unidades y también necesitará sumar para sostener sus chances.

Dónde ver el partido entre Portugal y Uzbekistán

Para quienes busquen dónde ver el encuentro, el partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, por DGO en streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo para todo el territorio uruguayo. También están las opciones de Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Portugal y Uzbekistán al partido

En cuanto al historial de enfrentamientos informado para este cruce, no hay partidos jugados entre estas selecciones.

Portugal afrontará el partido con el respaldo de una generación acostumbrada a competir en la elite europea. Integrante de la UEFA, fue campeón de la Eurocopa 2016 y ganó la Liga de Naciones en 2019 y 2025, además de contar con una tradición mundialista que tuvo su punto más alto en el tercer puesto de 1966, en su primera participación. En este torneo, su estreno dejó señales mixtas: marcó temprano por intermedio de Joao Neves, con asistencia de Pedro Neto, pero recibió el empate antes del descanso. Además, Bernardo Silva, Nélson Semedo y Tomás Araújo fueron amonestados.

Festejo de la selección de fútbol de Portugal por un gol ante RD Congo. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Uzbekistán vivirá este encuentro desde la ilusión de su primera Copa del Mundo. Representante de la AFC y con crecimiento sostenido en Asia Central, llega respaldado por campañas competitivas en la Copa Asiática, aunque su debut mundialista ante Colombia terminó en derrota. El equipo se fue al descanso 1-0 abajo, encontró el 1-1 con Abbosbek Fayzullaev a los 60 minutos, pero recibió dos goles más, uno de ellos en el tiempo agregado. Abdukodir Khusanov vio la amarilla en ese partido.

Con ese panorama, Portugal intentará asumir el protagonismo y transformar su mayor experiencia internacional en puntos, mientras Uzbekistán buscará corregir los momentos de desconcentración que le costaron ante Colombia. El partido aparece como una parada clave para ordenar el Grupo K antes de la última fecha.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.