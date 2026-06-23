Dónde ver Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: horario del partido por el Grupo L y canales que lo pasan

Panamá y Croacia jugarán este martes 23 de junio de 2026 a las 20:00 por el Grupo L del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá, en un partido clave para recomponer el camino en la fase de grupos.

El presente marca urgencias para los dos. Panamá viene de caer 1-0 ante Ghana con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5, mientras que Croacia perdió 4-2 contra Inglaterra en un encuentro que llegó 2-2 al descanso, con tantos croatas de Martin Baturina y Petar Musa. Con ese arranque, ambos necesitarán sumar para no quedar relegados en el grupo.

Dónde ver el partido entre Panamá y Croacia

Para quienes buscan dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Cómo llegan Panamá y Croacia al cruce del Grupo L

En cuanto al historial de enfrentamientos, no hay partidos previos entre Panamá y Croacia.

En este torneo, Panamá todavía no convirtió tras su derrota inicial ante Ghana y recibió amarillas para César Blackman y Carlos Harvey. Croacia, por su parte, mostró capacidad ofensiva ante Inglaterra con dos goles, aunque también quedó expuesta en defensa al recibir cuatro.

Jugadores de la selección de fútbol de Croacia tras la derrota frente a Inglaterra. Foto: Charlotte Wilson/AFP

Panamá representa a la CONCACAF y llega como una selección que ha ganado presencia internacional en los últimos años, con el antecedente de su primera participación mundialista en 2018 y una actividad constante en competencias regionales como la Copa Oro y la Liga de Naciones. Croacia compite en la UEFA y cuenta con un recorrido mundialista mucho más amplio, marcado por el subcampeonato de 2018 y los terceros puestos de 1998 y 2022, además de una tradición reconocida en la formación de mediocampistas de alto nivel.

El partido se perfila como una prueba de carácter para Panamá, que deberá mejorar su eficacia tras quedarse sin gol en el debut, y también para Croacia, obligada a sostener la producción ofensiva que mostró por momentos frente a Inglaterra sin repetir los desajustes que le costaron la derrota.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.