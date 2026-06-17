Dónde ver México vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026: horario y canales que lo transmiten

México jugará ante Corea del Sur el jueves 18 de junio de 2026 a las 22:00 horas por el Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, México.

El cruce tendrá peso en una zona en la que cada punto puede ordenar la clasificación. El Tri asumirá el desafío con el empuje de jugar en casa, mientras que el equipo asiático buscará sostener su competitividad internacional y sumar en una visita exigente. El que gane este encuentro sellará su clasificación a los 16vos de final, teniendo en cuenta que ambos vienen de ganar en el debut.

Dónde ver el partido entre México y Corea del Sur

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una alternativa para seguir este encuentro. También se puede sintonizar por Flow, DAZN y AUF.TV.

En el territorio uruguayo se puede ver gratis este partido a través de Canal 5 en televisión abierta y Antel TV en streaming.

México vs. Corea del Sur: un choque por la clasificación

La selección mexicana comenzó pisando fuerte en la primera fecha, venciendo a Sudáfrica en el Estadio Azteca por 2-0, escalando a la cima del grupo. Corea del Sur también ganó en su debut pero por menos diferencia de goles: 2-1 contra República Checa.

Así están las posiciones del Grupo A del Mundial 2026:

El historial entre ambos favorece a México: jugaron 15 partidos, con ocho triunfos mexicanos, cuatro victorias surcoreanas y tres empates.

El Tri es uno de los equipos de mayor tradición de la Concacaf y está bajo la órbita de la Federación Mexicana de Fútbol. En los Mundiales suele cargar con una expectativa alta, y esta vez tiene el componente adicional de competir ante su público.

Formación de la selección de México durante un partido del grupo A del Mundial. Foto: Sashenka Gutiérrez/EFE

Corea del Sur es una de las selecciones asiáticas con presencia sostenida en la Copa del Mundo. Su punto más alto fue en 2002, cuando organizó el torneo junto a Japón y llegó a semifinales, un antecedente que sostiene su reputación de rival intenso y competitivo.

Con ese recorrido, el duelo por el Grupo A se proyecta como una prueba de carácter: México intentará apoyarse en su eficacia histórica ante este rival, mientras que Corea del Sur buscará recortar distancias y transformar el antecedente en impulso para el presente del torneo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.