Dónde ver Ghana vs. Panamá en vivo por el Grupo L del Mundial 2026: hora y canales que lo transmiten

Ghana y Panamá se enfrentarán el miércoles 17 de junio de 2026, a la hora 20:00, por el Grupo L del Mundial 2026. El partido se disputará en el BMO Field, en Toronto, Canadá, y marcará un punto de partida exigente para dos selecciones que buscarán afirmarse desde el arranque.

El cruce llegará como estreno mundialista para ambos en la zona: con el grupo recién abierto, sumar de entrada será determinante para perfilar sus chances de avanzar y evitar quedar condicionados en las siguientes jornadas. También marcará el comienzo del periplo mundialista para otra de las selecciones del continente americano. Hasta ahora, los de Concacaf han dejado una buena impresión en el torneo, con la victoria de EE.UU. y México, y el empate de Canadá.

Dónde ver el partido entre Ghana y Panamá

Quienes busquen dónde ver el encuentro desde el territorio uruguayo podrán seguirlo por DSports en televisión por cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Otras opciones para ver el encuentro son Disney+ Premium, Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Ghana y Panamá a este Mundial

En materia de historial, Ghana y Panamá no registran partidos previos entre sí. Ghana llega como un representante de peso de la CAF, con una trayectoria relevante en el fútbol africano, títulos juveniles y campañas destacadas en la Copa Africana de Naciones. En Mundiales, su punto más alto fue la histórica participación de 2010, cuando alcanzó los cuartos de final.

Cecilio Waterman, jugador de Panamá, celebrando un gol. Foto: Eliecer Aizprua/EFE

Panamá, por su parte, compite en la Concacaf y atraviesa un proceso de crecimiento sostenido en la región. Su primera Copa del Mundo fue en 2018, cuando quedó eliminado en fase de grupos, y desde entonces mantiene rodaje competitivo en torneos como la Copa Oro y la Liga de Naciones.

La falta de antecedentes directos le agrega un componente de incertidumbre al partido. Ghana intentará imponer su experiencia mundialista, mientras que Panamá buscará transformar su evolución reciente en un resultado que le permita empezar con confianza en el grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.