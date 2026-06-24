A qué hora juega Japón vs. Suecia por el Mundial 2026: cuándo empieza y dónde ver el partido en vivo

El Mundial 2026 tendrá este jueves 25 de junio de 2026, a las 18:00 horas locales (20:00 de Uruguay), el cruce entre Japón y Suecia por el Grupo F en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Japón llegará con cuatro puntos tras igualar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, con tantos de Daichi Kamada, Ayase Ueda y Junya Ito. Suecia tiene tres unidades: empezó con un 5-1 ante Túnez, pero viene de ser goleada 5-1 frente a Países Bajos, por lo que necesitará sumar para no quedar condicionada en la pelea del grupo.

Dónde ver el partido entre Japón y Suecia en vivo

El partido se podrá seguir desde Uruguay por DSports en televisión por cable. También estará disponible vía streaming por DGO, Flow, DAZN y Paramount+. La opción para dónde ver el encuentro dependerá del servicio contratado por cada usuario.

Los jugadores de Japón festejan uno de los tantos de la goleada 4-0 frente a Túnez. Foto: EFE

Cómo llegan Japón y Suecia al duelo decisivo del Grupo F

En el historial entre ambas selecciones hay cinco partidos: Japón ganó uno, Suecia se impuso en dos y los otros dos terminaron empatados.

En este torneo, Japón mostró capacidad de reacción ante Países Bajos: perdía 1-0 y 2-1, pero Keito Nakamura y Daichi Kamada sellaron el 2-2. Luego confirmó su contundencia con el 4-0 sobre Túnez, con un doblete de Ayase Ueda y participación ofensiva de Kamada, Junya Ito y Keito Nakamura.

Suecia, en tanto, tuvo un arranque goleador con el 5-1 a Túnez, donde Yasin Ayari marcó dos veces y también anotaron Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. La caída posterior por 5-1 contra Países Bajos expuso severos problemas defensivos para los suecos, aunque Anthony Elanga descontó con asistencia de Isak.

Yasin Ayari hizo un doblete para Suecia en su debut por el Mundial 2026. Foto: AFP

Japón se consolidó como una potencia asiática en la AFC, con títulos continentales y una presencia mundialista cada vez más estable: ya alcanzó los octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022. Suecia llega desde la UEFA con una tradición pesada, marcada por el subcampeonato mundial de 1958, la semifinal de la Eurocopa 1992 y el oro olímpico de 1948.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.