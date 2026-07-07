A qué hora juega Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026 hoy martes 7 de julio y por dónde pasan el partido

Suiza y Colombia jugarán el martes 7 de julio de 2026 a las 17:00 horas por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El cruce reunirá a dos selecciones que llegan sin derrotas y con señales positivas, aunque por caminos distintos. Los suizos mostraron volumen ofensivo, capacidad para destrabar partidos cerrados y una fuerte producción en los segundos tiempos. La selección colombiana, en cambio, construyó su campaña desde la solidez, con bajo margen de error atrás y eficacia para resolver encuentros ajustados.

Para el equipo europeo será una prueba de madurez ante un rival sudamericano que suele sentirse cómodo cuando puede acelerar con espacios. Para los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, el desafío pasará por sostener su orden defensivo ante una Suiza que ha encontrado variantes de gol y llega con varios futbolistas en confianza.

Dónde ver el partido entre Suiza y Colombia en vivo hoy martes 7 de julio

El partido entre Suiza y Colombia se podrá ver por DSports, señal de televisión por cable. En streaming, las alternativas disponibles serán DGO, además de plataformas como Paramount+, DAZN o Flow, según el operador y la disponibilidad de cada país.

La información sobre dónde ver el encuentro será clave para los hinchas uruguayos y de la región, ya que se trata de uno de los cruces más atractivos de la jornada por el presente de ambas selecciones en el torneo.

Daniel Muñoz celebrando un gol de la selección colombiana. Foto: EFE

Suiza y Colombia llegan invictas y con argumentos distintos

Suiza empezó su recorrido con un empate 1-1 ante Qatar, en un partido en el que Breel Embolo abrió el marcador de penal y el rival igualó en el tiempo agregado. Después levantó el nivel con una goleada 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina, impulsada por un doblete de Johan Manzambi, un gol de Ruben Vargas y un penal de Granit Xhaka. Luego venció 2-1 a Canadá, con tantos de Vargas y Manzambi, y más tarde superó 2-0 a Argelia con goles de Embolo y Dan Ndoye. Manzambi, Embolo y Vargas aparecen como sus nombres más influyentes en ataque.

Johan Manzambi y Ruben Vargas, figuras de Suiza en la victoria ante Canadá. Foto: AFP

Colombia también llegará invicta. Debutó con un 3-1 ante Uzbekistán, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, en una actuación que combinó pegada y reacción tras el empate parcial. Luego derrotó 1-0 a RD Congo con otro tanto de Muñoz, empató 0-0 ante Portugal en un partido cerrado y venció 1-0 a Ghana gracias a Jhon Arias. El equipo colombiano ha mostrado una defensa firme y encontró en Muñoz a una figura decisiva por su aporte en las dos áreas.

Suiza es una selección con larga tradición internacional y presencia estable en la elite europea, aunque sin títulos absolutos mayores en su historial. Su recorrido mundialista incluye cuartos de final en tres ediciones y una identidad asociada al orden, la disciplina táctica y la competitividad. Colombia cuenta con una historia moderna de generaciones técnicas y desequilibrantes; su mejor Mundial fue en 2014, cuando alcanzó los cuartos de final, y su título más importante a nivel continental fue la Copa América 2001.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.