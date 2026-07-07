El horror del Mundial 2026: golero de Estados Unidos salió a anticipar, le robaron la pelota y fue gol de Bélgica

Si bien la selección de Bélgica dominaba el marcador en el Lumen Field en Seattle, la selección de Estados Unidos tenía la pelota y buscaba por todos los medios el gol que le permitiera igualar el tanteador. Sin embargo, eso se vino barranca abajo por un insólito yerro del golero Matthew Freese.

Después de un pelotazo largo, el arquero Freese salió a anticipar al delantero Charles de Ketelaere, el golero consiguió cumplir con esa primera parte, pero se demoró en soltarla y lograron arrebatársela. Eso no fue todo, porque el esférico le quedó a Hans Vanaken, quien definió desde lejos —con el arco libre— para estampar el 3-1.

¡GROSERO ERROR EN EL FONDO DE ESTADOS UNIDOS Y TERCER GOL DE BÉLGICA! 🇧🇪



Freese no soltó la pelota, De Ketelaere se la punteó y Vanaken, con mucha precisión, puso el 3-1. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YwlQP2ycUN — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Fue un baldazo de agua fría para el combinado que dirige técnicamente el argentino Mauricio Pocehttino, debido a que estaba remando desde atrás con el afán de poder alcanzar el empate y soñar con avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Asimismo, esto le facilitó el panorama a Bélgica, que prácticamente laudó el partido y encaminó su clasificación a la siguiente fase del certamen más importante de selecciones que organiza la FIFA.

Los primeros goles del partido

Charles de Ketelaere celebra el gol de Bélgica ante Estados Unidos. Foto: AFP.

La primera situación de peligro del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 se dio al minuto de juego y fue a favor de Bélgica. El lateral derecho Timothy Castagne aprovechó un despeje corto de la defensa estadounidense para sacar un potente disparo de media distancia, que obligó a una gran tapada del golero Matthew Freese.

Parecía que el equipo que conduce técnicamente el argentino Mauricio Pochettino se había recuperado e igualaba el trámite del encuentro. Sin embargo, en una acción entreverada en el área de Estados Unidos, Nicolas Raskin avanzó con la pelota, lanzó un centro rastrero para que Charles de Ketelaere estampara el 1-0 en el minuto nueve.

Tras la pausa por hidratación, Estados Unidos alcanzó el empate gracias a un tiro libre que ejecutó Malik Tillman. El número 17 lanzó la falta, la pelota se desvió en la barrera y eso fue letal para el arquero Thibatu Courtois que no pudo evitar el 1-1 de la selección de las Barras y las Estrellas.

Tan solo dos minutos duró el empate porque Leandro Trossard llevó a cabo un desborde por banda izquierda, la defensa de Estados Unidos dejó dudas a la hora de tomar las marcas y De Ketelaere, de cabeza, logró marcar su segundo gol que significó el 2-1 de Bélgica.