Uruguay fue sexto en el medallero de piscina del Panamericano Masters de Natación en Buenos Aires

Uruguay Master cerró su participación en el Campeonato Panamericano Máster de Buenos Aires 2026 (PanAm Aquatics Masters Championships 2026) con una destacada actuación en piscina y aguas abiertas. En las pruebas de piscina, la delegación celeste consiguió el sexto puesto del medallero entre los 194 equipos participantes, con un total de 26 medallas: nueve de oro, siete de plata y diez de bronce. La competencia reunió a más de 1.400 nadadores de América y otras partes del mundo.

La representación uruguaya estuvo integrada por 43 nadadores en piscina y también consiguió varios récords nacionales de categoría, además de numerosas ubicaciones entre los diez primeros puestos. Las pruebas se desarrollaron entre el 21 y el 27 de octubre en el Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires, bajo la conducción técnica de Mauricio Zuasnábar, entrenador de Club Biguá.

Entre las actuaciones individuales sobresalió la de Gloria Daners, de la categoría 55-59 años, quien obtuvo cuatro medallas de oro: en 400 metros combinado, 200 espalda, 100 mariposa y 200 mariposa. Además, sumó un bronce en 400 libre.

Jennifer Bloomfield, de 65-69 años, también tuvo una participación destacada, con oro en 200 libre, platas en 800 libre y 200 espalda, y bronce en 400 libre. Paula Cesio (30-34) consiguió el primer puesto en 100 espalda, la medalla de plata en 50 espalda y el tercer puesto panamericano en 200 espalda, de acuerdo con la clasificación continental diferenciada de los participantes de otras regiones.

Ralph Schmidt (65-69) obtuvo oro en 50 espalda y bronce en 100 espalda. También subieron al podio Lylian Castillo, Fernando Ronca y Bárbara Arnold, cada uno con una medalla de plata y dos de bronce; Agustina Mauro, con una plata y un bronce; y Florencia Hernández, con dos bronces. Gabriel Pumar, Cecilia Caro, Santiago Campomar y Carlos Villarnovo también aportaron medallas en las pruebas individuales.

Los relevos fueron otro punto alto de la participación uruguaya. El equipo femenino integrado por Bárbara Arnold, Florencia Hernández, Cecilia Caro y Paula Cesio consiguió dos oros en la categoría 120-159 años: en 4 x 50 combinado, con un tiempo de 2:13.06, y en 4 x 50 libre, con 1:59.59.

El tercer oro llegó en el 4 x 50 libre mixto. Jorge Trinidad, Bárbara Arnold, Paula Cesio y Santiago Campomar completaron la prueba en 1:50.04 para quedarse con el primer puesto. Además, el relevo masculino de 4 x 50 libre, categoría 160-199 años, integrado por Ramiro De Vitta, Pablo Costa, Martín Motta y Santiago Campomar, obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 1:46.88.

La presencia uruguaya también se hizo notar en las ubicaciones cercanas al podio. Moriana Moreira consiguió cuatro cuartos puestos, en 200 espalda, 50 pecho, 100 espalda y 50 espalda. Jorge Trinidad fue cuarto en 100 y 200 pecho; Federico Hill, en 400 libre; y Pablo Costa, en 200 espalda. También alcanzaron posiciones entre los diez primeros Ramiro Brovia, Ignacio Pippo, Renzo Mionetto, Martín Motta, Ramiro De Vitta, Marcelo Aprile, Juan Fernando Álvarez, Alejandro Quincke, Javier Salom, Eduardo Grois, Sabrina Blanco, Yanina Lembo, Bélgica Natalia Lema, Natalia Sanabria y Mercedes Bregante.

En aguas abiertas, Uruguay Master sumó otros tres podios. Gloria Daners ganó en la categoría 55-59 años, Carlos Villarnovo fue segundo en 70-74 y Federico Hill terminó tercero en 45-49. También se destacaron Carlos Larriera, cuarto en 50-54; Sabrina Blanco, quinta en 30-34; y Bélgica Lema, séptima en 55-59. Daniela Trotta, Alejandro Quincke y Álvaro Villaverde completaron la participación con undécimos y duodécimos puestos en sus respectivas categorías.

Uruguay Master fue sexto en el medallero de piscina del Panamericano de Buenos Aires 2026

Uruguay Master: una trayectoria con resultados internacionales

La actuación en Buenos Aires se suma a los resultados obtenidos por Uruguay Master en otras competencias internacionales. En el Sudamericano de Chile 2025, el equipo encabezó la clasificación por el total de ubicaciones premiadas, con 192 resultados entre los diez primeros, incluidos 11 oros, 22 platas y 38 bronces. En Recife, en abril de 2026, consiguió 70 medallas en piscina —19 de oro, 24 de plata y 27 de bronce—, además de 143 ubicaciones entre los ocho primeros puestos y doce podios en aguas abiertas.

El balance panamericano volvió a mostrar la presencia de la natación máster uruguaya en el plano internacional, con resultados individuales, relevos y representantes de distintas categorías que llevaron la bandera celeste a los podios de Buenos Aires.