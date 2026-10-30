Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina: la argentina Maribel Aguirre ganó la segunda etapa y es nueva malla oro

La flamante primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina llegó este viernes a Minas, donde otra vez ganó una representante de Argentina. Maribel Aguirre, vieja conocida del pelotón uruguayo porque en 2025 ganó el Tour Femenino de Colonia, ganó la segunda etapa y pasó al frente de la clasificación general individual, adueñándose así de la malla oro.

El podio lo completaron dos uruguayas del Armonía Cycles de Fray Bentos: Florencia Revetria, que se mantiene en el segundo lugar de la general, y Luciana Wynants. Cabe destacar que son las campeonas nacionales de ciclismo de ruta en las categorías Sub 23 y Elite respectivamente.

Llegó una fuga de seis corredoras unos segundos antes que el resto del pelotón principal, muy fragmentado en la entrada a la capital de Lavalleja. Además de las tres primeras, las otras tres entre las punteras fueron la paraguaya Marina Espinola (Selección de Paraguay), la brasileña Tamires Radatz (Avaí de Florianópolis) y la argentina Sofía Martelli, compañera de Maribel Aguirre del Team Raleigh.

Con estos resultados, Aguirre pasó a liderar la general individual, seguida muy de cerca por Revetria, apenas 2" por detrás. En la tercera ubicación aparece la brasileña Radatz a 5" de la líder.

Cómo sigue la Vuelta Ciclista Femenina

Cabe destacar que la Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay, organizada por la Federación Ciclista Uruguaya (FCU), integra el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en categoría UCI 2.2 y forma parte de la WOMEN Series de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

La actividad comenzó el jueves con un prólogo de 1,2 kilómetros en la Pista de Ciclismo Walter Moyano, en Maldonado. Continúa el viernes con la primera etapa en línea, desde Maldonado hasta Minas. El pelotón pasará por el entorno de San Carlos y continuará por las rutas 9 y 12, en un trazado de terreno ondulado que incluirá dos premios CIMA antes de la llegada a la capital de Lavalleja.

El sábado, por su parte, es la contrarreloj individual de 7,4 kilómetros en el Salto del Penitente. La prueba empieza en la zona del parador y finaliza junto al parque, luego de un recorrido serrano con curvas, descensos y sectores técnicos.

Por último, la definición es el domingo con una etapa de 97,7 kilómetros entre Minas y Maldonado. El recorrido incluye el paso por Ramallo, Pan de Azúcar, San Carlos y Punta Ballena, antes de la llegada frente al Edificio Comunal de la Intendencia de Maldonado.

Para esta primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina habrán 66 participantes distribuidas en 12 equipos: siete conjuntos uruguayos y cinco elencos internacionales.

Por Uruguay competirán el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Armonía Cycles, Unión Ciclista Maragata, Club Ciclista Minas, Club de Veteranos Matadero Pando, Agrupación de Ciclistas Veteranos de Maldonado y Club Ciclista Cruz del Sur.

Los equipos internacionales que participaran de esta histórica primera Vuelta Ciclista Femenina del Uruguay serán Avaí F.C.-FME Florianópolis-APGF, la Selección Nacional de Paraguay, SESI Ciclismo, Team D'Amico CCN y Team Raleigh.

