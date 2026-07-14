Pogacar volvió a atacar, ganó la etapa 10 y dio otro golpe rumbo al título del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el gran candidato al Tour de Francia 2026. El ciclista esloveno ganó este martes la décima etapa, disputada entre Aurillac y Le Lioran sobre 166,6 kilómetros, y dio otro golpe de autoridad al ampliar su ventaja en la clasificación general, donde cada vez parece más encaminado hacia un nuevo título.

El líder del UAE Team Emirates-XRG lanzó un ataque demoledor a 15,5 kilómetros de la meta, en el ascenso al Col du Pertus, dejó sin respuestas a todos sus principales rivales. Antes de ese movimiento, el ecuatoriano Richard Carapaz marchaba al frente de la carrera, pero Pogacar lo alcanzó rápidamente y continuó en solitario hasta cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 8 segundos.

Detrás del esloveno llegaron el belga Remco Evenepoel, a 32 segundos, y el francés Paul Seixas, a 34. Jonas Vingegaard, su principal rival por el maillot amarillo, no pudo seguir el ritmo del vigente líder y terminó séptimo, cediendo 44 segundos que ampliaron la diferencia entre ambos en la clasificación general.

Con este resultado, Pogacar ahora aventaja al danés por 3 minutos y 36 segundos, mientras que Evenepoel completa el podio provisional a 4 minutos y 6 segundos. Además, el esloveno alcanzó su tercera victoria de etapa en esta edición del Tour y la número 124 de su carrera profesional.

La jornada también dejó consecuencias para Isaac del Toro. El mexicano volvió a cumplir un importante trabajo para proteger a su compañero de equipo, pero perdió contacto con el grupo de favoritos a 14 kilómetros del final y cruzó la meta octavo, a 1 minuto y 31 segundos del ganador.

Ese resultado hizo que Del Toro descendiera del tercer al séptimo puesto de la clasificación general, ahora a 5 minutos y 8 segundos de Pogacar. Además, perdió el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven, que pasó a manos del español Juan Ayuso.

Al finalizar la etapa, Pogacar destacó el trabajo colectivo del UAE Team Emirates. “Hoy ha sido un día increíble. Todo el equipo ha hecho un trabajo espléndido”, expresó el esloveno tras consolidar una ventaja que empieza a parecer difícil de descontar.

Con la montaña ganando cada vez más protagonismo y diez etapas ya disputadas, Pogacar no solo lidera el Tour de Francia 2026, sino que también transmite la sensación de tener completamente bajo control la carrera rumbo a París.