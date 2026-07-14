Panamericano de canotaje: Matías Otero se quedó con la medalla de plata y Martín Gorriti es campeón en Sub 23
La delegación uruguaya comenzó de gran forma la competencia que se está disputando en Montreal y, con su presea, Otero se aseguró un lugar en los Juegos Panamericanos 2027.
La delegación uruguaya comenzó de gran forma el Campeonato Panamericano de canotaje que se está disputando en Montreal y Matías Otero sobresalió al obtener la medalla de plata en el K1 1.000 metros. Lo hizo en un tiempo de 3:33.29 y solo fue superado por el argentino Agustín Vernice, que registró 3:31.27. El podio lo completó el canadiense Laurent Lavigne con un tiempo de 3:36.04.
Con este resultado, Otero, quien ya había representado a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024, se garantizó un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se desarrollarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto del año próximo.
Por su parte, Martín Gorriti se proclamó campeón en la categoría Sub 23 del K1 1.000. Dentro del podio quedaron el norteamericano Finn Connell y el argentino Agustín Sánchez.
Cómo sigue la actividad de Uruguay en los Panamericanos de Canotaje en Montreal
Uruguay volverá a competir en el Panamericano de Canotaje este martes en el K2 500 que conforman Santiago Melo y Otero. A su vez, ellos dos junto con Julián Cabrera y Martín Gorriti competirán en el K4 500.
En tanto, Cabrera será el representante celeste en el K1 sobre 5.000 metros.
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