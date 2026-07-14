Panamericano de canotaje: Matías Otero se quedó con la medalla de plata y Martín Gorriti es campeón en Sub 23

La delegación uruguaya comenzó de gran forma el Campeonato Panamericano de canotaje que se está disputando en Montreal y Matías Otero sobresalió al obtener la medalla de plata en el K1 1.000 metros. Lo hizo en un tiempo de 3:33.29 y solo fue superado por el argentino Agustín Vernice, que registró 3:31.27. El podio lo completó el canadiense Laurent Lavigne con un tiempo de 3:36.04.

Con este resultado, Otero, quien ya había representado a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París 2024, se garantizó un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se desarrollarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto del año próximo.

Por su parte, Martín Gorriti se proclamó campeón en la categoría Sub 23 del K1 1.000. Dentro del podio quedaron el norteamericano Finn Connell y el argentino Agustín Sánchez.

Cómo sigue la actividad de Uruguay en los Panamericanos de Canotaje en Montreal

Uruguay volverá a competir en el Panamericano de Canotaje este martes en el K2 500 que conforman Santiago Melo y Otero. A su vez, ellos dos junto con Julián Cabrera y Martín Gorriti competirán en el K4 500.

En tanto, Cabrera será el representante celeste en el K1 sobre 5.000 metros.