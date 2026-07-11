Joaquín Myszka tras el empate de Los Teros con Rumania: “Hay que pasar página y pensar en Hong Kong”

El empate 36-36 entre Uruguay y Rumania por la segunda fecha de la Nations Cup dejó sentimientos encontrados en el plantel celeste. Uno de los que reflejó esa sensación fue Joaquín Myszka, quien reconoció que Los Teros dieron un paso adelante respecto al debut ante Georgia, pero consideró que el equipo dejó escapar una buena oportunidad de quedarse con el triunfo.

“Son sensaciones mixtas. Por momentos veníamos abajo, por momentos lo tuvimos”, resumió el forward tras el encuentro disputado en el Estadio Charrúa.

Para Myszka, el análisis completo llegará recién cuando pueda revisar el partido nuevamente, aunque señaló algunos aspectos que fueron determinantes. “Creo que no aprovechamos del todo las oportunidades que tuvimos en el juego abierto cuando llegamos a esos cinco metros. Me voy a tener que poner a ver el video de vuelta porque ahora, en caliente, no me acuerdo de todo.”, explicó.

👉 Joaquín Myszka tras el empate ante Rumania: "No supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos en juego abierto".



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Más allá del sabor amargo por el resultado, el jugador destacó una evolución clara en comparación con el estreno frente a Georgia, donde Uruguay cayó 41-34. En ese sentido, valoró especialmente el funcionamiento del line y el maul, dos aspectos que fueron decisivos durante el encuentro.

Selección de Rugby de Uruguay frente a Rumania Foto: Leonardo Maine

“Sin dudas mejoramos mucho en el line y el maul. El partido pasado por momentos estuvo, pero hoy apareció durante todo el partido. Tres de nuestros tries llegaron por esa ahí y eso habla de que la obtención funcionó muy bien”, señaló.

Sin embargo, Myszka también reconoció que todavía quedan aspectos por corregir si el equipo pretende cerrar la ventana internacional con una victoria. “Creo que nos faltó un poco esa conexión entre forwards y backs. Hubo algunos knock-ons y algunos malos pases que terminaron cortando ataques importantes”, analizó.

Con una derrota y un empate en las dos primeras presentaciones, Los Teros llegarán obligados a vencer a Hong Kong en la última fecha para terminar la Nations Cup con mejores sensaciones antes de continuar la preparación rumbo al Mundial de Australia 2027.

Lejos de quedarse lamentando el resultado frente a Rumania, Myszka aseguró que el grupo deberá cambiar rápidamente el foco. “Obviamente estoy caliente, pero hay que pasar página lo antes posible. Ya mañana hay que empezar a pensar en Hong Kong, revisar los videos, ver qué se hizo mal y qué se puede mejorar”, afirmó.

El forward cerró con un mensaje claro de cara al próximo desafío. “A partir del lunes empieza una semana nueva”, concluyó.