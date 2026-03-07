Las Cimarronas en el Pre Mundial de hockey: día, hora, dónde verlas en vivo y qué fortalezas tiene Uruguay

El hockey uruguayo va por un sueño que persigue desde hace un buen tiempo y para el que viene trabajando de muy buena manera para poder lograrlo. La clasificación al Mundial está a un solo torneo de distancia y, a pesar de las dificultades, las Cimarronas no le tienen medio al éxito y buscarán hacer historia en India.

El equipo que dirige Rolando Rivero debuta en el Pre Mundial mañana a las 11:00 de Uruguay ante el anfitrión India, el lunes se mide ante Gales a las 8:45 y cierra su grupo ante Escocia el miércoles 11 en idéntico horario.

En la otra llave están Austria, Inglaterra, Italia y Corea del Sur en un Pre Mundial que se disputa con dos torneos de ocho selecciones cada uno clasificándose al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 las tres mejores de cada certamen (que se disputan en India y Chile) más el cuarto país que será el de mejor ranking.

“Nosotros estamos con muchas expectativas. El equipo ha crecido. Después de la Copa América en Montevideo, crecimos. Fijate que en 2025 jugamos la final de la Nations Cup en Polonia, torneo al que fuimos a ver dónde estábamos parados y lo definimos contra Francia que venía de ser un equipo olímpico, y luego ganamos el bronce en la Copa América”, le contó a Ovación el entrenador Rolando Rivero.

El argentino remarcó además la integración del plantel y dijo: “Tenemos jugadoras de mucha experiencia y también chicas que están haciendo sus primeras armas en la selección mayor y que están en un gran nivel, por eso es importante tener este tipo de competencias”.

Las Cimarronas en la previa al partido frente a Paraguay por la Copa Panamericana en Cancha Celeste. Foto: Hockey.uy.

La delegación celeste viajó el 25 de febrero y una vez en India, comenzó la adaptación con cambio de horario incluido, comidas, cuidados y por supuesto, entrenamientos que incluyeron la parte técnica, la física y el análisis de video.

“Creemos mucho en nuestras fortalezas, tenemos que estar atentos y estar muy bien concentrados cuando tocan nuestras debilidades porque el objetivo es poder hacer un partido inteligente frente a India y creo que tenemos herramientas para hacerlo”, expresó Rivero.

Nicolás Tixe, técnico asistente y director deportivo de la federación, también habló con Ovación y contó: “Hay una ansiedad normal por empezar a jugar y se trabajó a distancia con la psicóloga Vero Tutte para continuar el trabajo que se hizo en la Copa América, pero las chicas están muy bien, con muchas ganas, tranquilas y estamos todos con muchas ganas de que salgan cosas buenas para lograr el objetivo”.

Los partidos de las Cimarronas en el Pre Mundial de India se podrán ver en vivo a través de la plataforma de Watch Hockey y también en diferido por Canal 5.