Handball: Uruguay tuvo una gran semana en Perú y se coronó campeón del IHF Nations Trophy de forma invicta

La selección uruguaya de handball femenino se coronó campeona del IHF Nations Trophy que se disputó en Lima, Perú, donde el equipo dirigido por Leonardo Puñales ganó todos los partidos que disputó para levantar la copa.

El certamen, que tuvo la presencia de siete países entre el 2 y el 6 de setiembre, tiene como objetivo agrandar la competencia internacional entre países que buscan seguir creciendo en este deporte.

La Celeste integró la Zona B y se estrenó el jueves 3 de setiembre con una abultada victoria frente a Bolivia por 46 a 8 con Paulina Ferro como MVP del encuentro con seis goles, los mismos que Sabrina Grieco.

Por otra parte, Martina Barreiro, Maite Pessina, Catalina Galán, Julieta Iturriaga y Paula Eastman anotaron cinco cada una, Manuela Machado, Rosina González, Sabrina Golda y Victoria Liguori convirtieron dos y Martina Tapia uno.

La selección uruguaya de handball campeona del IHF Nations Trophy Zona Sudamericana en Perú. Foto: FUH.

La segunda presentación de Uruguay fue el viernes frente al anfitrión Perú, al que venció por 40 a 10 con una sobresaliente actuación de Martina Barreiro, autora de 10 tantos para la selección. Además, Maite Pessina y Julieta Iturriaga anotaron seis, Paula Eastman y Victoria Liguori cuatrio, Manuela Machado y Paulina Ferro tres y Sabrina Grieco, Rosina González, Martina Tapia y Sabrina Golda uno cada una.

Con esos dos triunfos, el equipo de Leonardo Puñales se metió en semifinales, instancia en la que el sábado enfrentó a Venezuela con victoria por 32 a 15 para acceder a la final por el título con Paula Eastman como MVP gracias a sus seis tantos. Los otros goles de la Celeste llegaron gracias a Manuela Machado (5), Martina Barreiro (4), Sabrina Grieco, Paulina Ferro, Catalina Galán y Victoria Liguori (3), Maite Pessina y Sabrina Golda (2) y Julieta Iturriaga (1).

En la noche del domingo la selección uruguaya disputó la final frente a Chile y tras ganar con un ajustado 19-15, la Celeste se consagró como el mejor equipo del IHF Nations Trophy en su Zona Sudamericana con Sabrina Grieco como MVP anotando cinco goles.

Agustina Modernell elegida mejor golera del IHF Nations Trophy. Foto: Handball Perú.

Además, Paula Eastman también puso cinco tantos, mientras que Rosina González, Manuela Machado y Martina Tapia anotaron dos cada una y Sabrina Golda, Julieta Iturriaga y Maite Pessina uno cada una.

Por otra parte, Agustína Modernell, de gran torneo, fue elegida como la mejor golera de este certamen sumando un galardón más a su exitosa carrera en la selección nacional.

Tras esta notable actuación en Perú, la selección uruguaya de handball femenino ahora tendrá el desafío de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, certamen al que viajará en busca de conquistar una medalla.