Defensa agresiva: los ataques al Náutico en Rutas de América y la victoria de Leonel Rodríguez en el sprint

Quien piensa en semana de Carnaval, piensa en las Rutas de América. Y quien piensa en un sprinter, piensa en Leonel Rodríguez, el campeón nacional de ruta que ayer ganó la sexta etapa de la tradicional carrera por etapas que está llegando a su final. No fue una victoria más, sino que la décima en la carrera del ciclista oriundo de Vergara en esta prueba, segunda en esta edición 2026, pese a que dijo no venir para esto.

Luego de ganar la tercera etapa en Santa Lucía, Rodríguez le admitió a Ovación que su cabeza está en “colaborar con el equipo para ganar la general”, pero que “si se dan las etapas, mejor”. El asunto es que las etapas sí se dan porque es evidente que dentro el pelotón uruguayo no hay otro motor que arranque como el suyo cuando empieza a flamear la bandera a cuadros.

“Faltando tres kilómetros le pedí a Ander (Maldonado) y a Pablito (Bonilla) que se pusieran adelante mío y me cerraran los huecos, porque seguramente alguien iba a atacar para no llegar al sprint. Atacaron Asconeguy y luego Fredes, pero ellos llevaron al grupo unido hasta la raya y yo embalé a rueda de Gaday, que lo levantó largo y lo pude pasar”, explicó Rodríguez a Ovación sobre el triunfo de ayer, y volvió a ponderar el objetivo grupal: “Contento por sumar una etapa más para el equipo, queda solo un día para defender la malla líder de Anderson”.

El Náutico Boca del Cufré ganó cuatro etapas de seis disputadas y, si no pasa nada raro, conquistará hoy Rutas de América porque no solo tiene al líder Anderson Maldonado, sino también al segundo de la general individual: Pablo Bonilla a 12”.

Anderson Maldonado en las Rutas de América 2026. Foto: Jhony Lima

Pero más allá de clasificaciones, se lo nota un equipo sólido y comprometido por el objetivo de ganar la general. Qué sería de la carrera si Ignacio Maldonado no pinchaba en la llegada a Santa Lucía y seguía líder es una incógnita, porque seguramente la estrategia del Náutico hubiera sido mucho más ofensiva de lo que ha sido los días siguientes. Pero con el uno-tres y ahora el uno-dos en la general, controlar al pelotón y correr a la defensiva lo mantiene al frente. Salvo la etapa al Salto del Penitente, que fue Anderson quien atacó para coronar esa etapa atípica, nada menos que luciendo la malla líder.

La estrategia de ayer fue rodar parejo por la Ruta 9 y esperar los ataques “cuando el viento se cruzara en la 12”, dijo Leonel. Pero los planes de los demás fueron otros: Dolores cerró la escalera cuando iban apenas 40 de los 135 kilómetros de carrera y el pelotón se fraccionó. Bien ubicados, casi todos los del Náutico quedaron adelante y pudieron respaldar a sus líderes e incluso a Leonel, para que llegue fresco a la definición.

“La ubicación lo es todo, sabíamos que teníamos que estar adelante siempre, rondando en el frente. Aunque gastemos un poco más de piernas, pero ir tranquilos”, explicó Ander Maldonado. Por ejemplo, para evitar quedar cortados atrás ante cualquier ataque y caídas, como las hubo y afectaron por ejemplo a Juan Caorsi y Pablo Troncoso del Punta del Este, que estaban entre los 10 de la general y debieron abandonar la carrera.

Quedan solo 151 kilómetros de los 960 totales y aunque el Náutico está bien parado, no le van a regalar nada. Si mañana el viento pega cruzado, Maldonado del Armonía, Gaday del Dolores, incluso Quilci del Alas Rojas y Fredes del Punta del Este, van a ir por todo o al menos la última etapa. Queda una última batalla y la rambla de Montevideo espera la definición.

Ignacio Maldonado en las Rutas de América 2026. Foto: Jhony Lima

Cómo llega el pelotón de Rutas a Montevideo

La caravana multicolor recorrió el país desde el litoral hasta el este y ahora viajará hasta la capital para llegar en la Rambla República de México, en las puertas del Sofitel Carrasco, al igual que ha sido en las últimas ediciones de la tradicional prueba de semana de Carnaval.

La séptima y última etapa de Rutas de América 2026 de este domingo 22 de febrero comienza en la Pista de ciclismo “Walter Moyano” de Punta del Este, a pasos del Centro de Convenciones.

La concentración es a las 07:45 de la mañana y la largada oficial está fijada para las 08:30 horas. Con exactamente 151 kilómetros para recorrer, se estima que la carrera llegue alrededor de las 12:00 horas del mediodía a Montevideo.

El recorrido comienza por la Ruta Perimetral, luego se desvía hacia la Ruta 39 rumbo a San Carlos y posteriormente se gira hacia mano izquierda por la Ruta 9, para poner el rumbo hacia Montevideo.

Después se toma la Ruta 8 y luego la 101, ya entrando a la zona metropolitana de la capital del país.

Luego del pasar por el Aeropuerto de Carrasco, se toma la Av. de las Américas y se dobla a la izquierda por Av. Carlos Recine hasta la rambla.

Finalmente, se continúa por la rambla hasta llegar frente al Sofitel Carrasco.

En cuando a las dificultades climáticas, se espera una jornada nublada y relativamente fresca, con algo de viento y ráfagas 27 km/h, que pegaría desde el este. Es decir, a favor durante prácticamente toda la etapa, salvo al inicio por ruta Perimetral y 39 hasta San Carlos.

Eso permite presumir una carrera rápida una vez que el pelotón tome la Ruta 9 hacia Montevideo (oeste). Pero tratándose de la última oportunidad para luchar por la general y tal como se han desarrollado las etapas anteriores, no es descabellado pensar en un ataque tempranero de los equipos que tienen representantes cerca en la clasificación.

El Náutico deberá rodar en cabeza del pelotón para neutralizar los ataques, así que la estrategia de los rivales debería ser dejar a los líderes desamparados, sin sus peones.

Si el pelotón llega en una pieza a Montevideo, o al menos un pelotón selecto de favoritos, los ataques van a ser pensando en coronar la última etapa, generalmente la más codiciada. Porque si se diera una llegada masiva al sprint, todos saben que Leonel Rodríguez es la rueda a vencer. Se avisora un gran final en la capital.