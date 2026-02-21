Cómo está la general individual de Rutas de América 2026 y por dónde pasa la última etapa con llegada a Montevideo

Solo falta la última etapa para el final de Rutas de América 2026 y se corre este domingo entre Punta del Este y Montevideo, para completar los siete días de carrera desde que comenzó el pasado lunes con la contrarreloj en Fray Bentos.

La caravana multicolor recorrió el país desde el litoral hasta el este y ahora viajará hasta la capital para llegar en la Rambla República de México, en las puertas del Sofitel Carrasco, al igual que ha sido en las últimas ediciones de la tradicional prueba de semana de Carnaval.

Este sábado el pelotón —nuevamente partido entre los favoritos y varios minutos por detrás el pelotón— llegó por la calle Acuña de Figueroa frente a la Intendencia de Maldonado, luego de una larga recta final desde la rambla fernandina y con un repecho que endureció el embalaje final.

Al final, los líderes del Náutico —Anderson Maldonado y Pablo Bonilla— hicieron un último esfuerzo para lanzar a su sprinter y quedarse con la penúltima etapa. Leonel Rodríguez hizo lo que mejor sabe y levantó los brazos al cruzar la meta, y ganar así la segunda etapa de su cuenta personal en estas Rutas, y la décima de su carrera.

Como los punteros llegaron casi todos juntos adelante, la general individual no sufrió modificaciones relevantes. Anderson Maldonado, el campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2025, continúa con la malla líder y solo le queda aguantar una etapa para coronar la primera gran vuelta del calendario 2026.

Apenas 12" más atrás se ubica Pablo Bonilla, su compañero del Náutico Boca del Cufré, que además es el líder de la clasificación Sub 23 y de la Regularidad.

En el tercer puesto aparece su hermano, Ignacio Maldonado del Armonía Cycles, a 44" del líder. Él es quien deberá atacar este domingo para intentar descontar esa diferencia y quedarse con la general un año más, ya que Nacho fue el ganador de la edición 2025 de Rutas.

La mesa está servida para un imperdible final en Montevideo.

Por dónde pasa la última etapa con llegada a Montevideo

La séptima y última etapa de Rutas de América 2026 de este domingo 22 de febrero comienza en la Pista de ciclismo "Walter Moyano" de Punta del Este, a pasos del Centro de Convenciones.

La concentración es a las 07:45 de la mañana y la largada oficial está fijada para las 08:30 horas. Con exactamente 151 kilómetros para recorrer, se estima que la carrera llegue alrededor de las 12:00 horas del mediodía a Montevideo.

El recorrido comienza por la Ruta Perimetral, luego se desvía hacia la Ruta 39 rumbo a San Carlos y posteriormente se gira hacia mano izquierda por la Ruta 9, para poner el rumbo hacia Montevideo.

Después se toma la Ruta 8 y luego la 101, ya entrando a la zona metropolitana de la capital del país.

Luego del pasar por el Aeropuerto de Carrasco, se toma la Av. de las Américas y se dobla a la izquierda por Av. Carlos Recine hasta la rambla.

Finalmente, se continúa por la rambla hasta llegar frente al Sofitel Carrasco.