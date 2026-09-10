Ciclismo: Leonel Rodríguez se va a competir a China con una camiseta especial que le tienen preparada

La temporada del ciclismo uruguayo recién empieza y es larga hasta la Vuelta Ciclista 2027, en Turismo del año que viene. Pero el Club Ciclista Cerro Largo ya tiene una primera carrera marcada en su calendario y es la dominguera del próximo 20 de setiembre, porque es el organizador y además la última carrera de Leonel Rodríguez previo a su viaje a China. El vigente campeón nacional de Ruta se va el lunes 21 y vuelve a fines de noviembre para reengancharse al calendario de Uruguay.

Considerado el mejor embalador del pelotón uruguayo en la actualidad, Rodríguez ganó en Durazno la primera fecha de la temporada y es la carta principal del equipo arachán para ganar este tipo de carreras de criterium (en ciruitos chicos, donde generalmente se define al sprit masivo).

El año pasado defendió al Náutico de Boca del Cufré y ganó un sinfín de domingueras y también etapas de Rutas y Vuelta, entre otras carreras como el USA Crits 2026 (torneo de ocho fechas en Estados Unidos) y vueltas de pocas etapas.

Sus notables resultados llamaron la atención del Fnix-IGPSport Team de Suzhou (China, a 40 minutos de Shanghái). Según comentó el propio pedalista a Ovación, desde abril están interesados en que vaya a competir con ellos, pero ya tenía compromisos para su postemporada y acordó ir para los últimos dos meses de la temporada china.

Asimismo, el equipo ya le diseñó una malla personalizada con la bandera uruguaya en el pecho y dorso, que representa el título de campeón nacional que ostenta por lo menos hasta enero (cuando se corran los Campeonatos Nacionales 2027).

Con respecto al idioma, admitió que se defiende con el inglés, pero ya sabe que tiene un compañero venezolano dentro del equipo. Pero dentro del pelotón, está tranquilo: “Nos vamos a revolver, entre señas y gritos”, dijo entre risas. Va a disputar carreras en ruta, algunas con pelotones amateur y otras con equipos profesionales.