Ciclismo: Leonel Rodríguez del CC Cerro Largo ganó la primera fecha de la temporada 2026/27 en Durazno

La ciudad de Durazno fue escenario este domingo del inicio de la temporada 2026/27 del ciclismo uruguayo. El tradicional Criterium Apertura Nacional, primera competencia del calendario de la Federación Ciclista Uruguaya, tuvo un desenlace apasionante en el Parque de la Hispanidad, donde Leonel Rodríguez se impuso en un ajustado embalaje final para comenzar el nuevo ciclo de la mejor manera.

El vigente campeón nacional de ruta, que ahora defiende los colores del Club Ciclista Cerro Largo, volvió a demostrar una de sus principales virtudes: la velocidad en las definiciones. Rodríguez fue el más rápido en los últimos metros de una llegada masiva y se quedó con la victoria tras superar por escaso margen a Germán Fernández, del Dolores Cycles Club, en una definición de fotofinish.

No fue una carrera sencilla. La competencia, disputada durante dos horas en un circuito cerrado dentro del Parque de la Hispanidad, debió ser neutralizada durante aproximadamente 30 minutos a raíz de una dura caída ocurrida en las primeras vueltas.

Dos corredores se vieron involucrados en el accidente y debieron ser trasladados en ambulancia hacia el centro hospitalario más cercano. Debido a que se trataba de la única ambulancia disponible en el lugar, la competencia no podía continuar con normalidad hasta que regresara al circuito, por lo que la actividad quedó en pausa.

Una vez retomada la carrera, el pelotón continuó trabajando hasta llegar a una definición masiva. Allí apareció nuevamente Rodríguez, uno de los principales especialistas del pelotón uruguayo en este tipo de llegadas. Tal como ocurrió en varias competencias de la pasada temporada, el campeón nacional sacó a relucir su potencia para imponerse en los últimos 200 metros.

Germán Fernández terminó en la segunda posición luego de una ajustadísima llegada, mientras que Pablo Anchieri, representante de Alas Rojas de Santa Lucía, completó el podio de la categoría Elite/Sub 23. El top cinco lo cerraron Nahuel Alarcón, también del Dolores Cycles Club, y Nicolás Arachichu, corredor libre de la Federación Trinitaria.

La jornada también contó con actividad en la rama femenina, donde Florencia Larazabal, libre Cerro Largo, se quedó con el primer puesto. Romina Rodríguez fue segunda y Carla Correa, de Unión Ciclista Maragata, completó el podio.

En la categoría Junior masculina, el dominio fue para la Federación Trinitaria: Aparicio Carballo ganó la competencia y fue escoltado por Lautaro Conde, mientras que Iván Salvagno, del Náutico Boca del Cufré, terminó tercero.

El Criterium Apertura Nacional marcó así el punto de partida de una nueva temporada para el ciclismo uruguayo, con Leonel Rodríguez estrenando equipo y confirmando, desde la primera carrera, que seguirá siendo uno de los hombres a vencer en las definiciones del calendario nacional.

Podio de Élite 🫡



🏅 Leonel Rodríguez - Club Ciclista Cerro Largo

🥈 German Fernandez - Dolores Cycles Club

🥉 Pablo Anchieri - Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía

4: Marcelo Alarcon - Dolores Cycles Club

5: Nicolas Arachichu - Libre pic.twitter.com/8G3d9IDDoC — FCU (@fedciclistauy) August 30, 2026

Todos los resultados del Criterium Apertura Nacional en Durazno

ELITE/SUB 23

Leonel Rodríguez (Club Ciclista Cerro Largo) Germán Fernández (Dolores Cycles) Pablo Anchieri (Alas Rojas Santa Lucía) Nahuel Alarcón (Dolores Cycles) Nicolás Arachichu (Libre Trinitaria)

ELITE/SUB 23 — DAMAS

Florencia Larazabal (Libre Cerro Largo) Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo) Carla Correa (Unión Ciclista Maragata) Angela Fajardo (Alas Rojas Santa Lucía) Vikla López (Libre Cerro Largo)

JUNIOR