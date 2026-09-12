Ceremonia inaugural de los Juegos Odesur Santa Fe 2026: día, hora, artistas invitados y dónde verla en vivo

La edición número 13 de los Juegos Odesur tendrá hoy su gran ceremonia de inauguración en un emblemático lugar de la ciudad de Rosario como el Monumento Nacional a la Bandera.

El acto, que comenzará a las 18:00 con un pre show, tendrá el epicentro desde las 19:30, hora en la que se dará inicio a la ceremonia oficial en la que suelen hablar autoridades para luego dar paso a espectáculos en los que se muestran rasgos de la cultura del país anfitrión, en este caso Argentina y más precisamente de la Provincia de Santa Fe que se puso al hombro la organización de este evento que reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 naciones diferentes.

En cuanto a lo protocolar, la inauguración tendrá la presencia de autoridades de la Provincia de Santa Fe, de la República Argentina y por supuesto de organismos deportivos internacionales como la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur), Panam Sports y el Comité Olímpico Internacional (COI).

El espectáculo musical, mientras tanto, contará con la presencia de reconocidos artistas argentinos, entre ellos Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán.

Y para eso, en la jornada del viernes se realizó la última prueba general de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Rosario se apronta para la ceremonia inaugural de los Juegos Odesur 2026. Foto: El Ciudadano.





El Monumento Nacional a la Bandera ya está listo para recibir hoy a más de 100 artistas, deportistas y delegaciones de los 15 países participantes.

Cabe recordar que la delegación uruguaya tendrá como abanderados a Manuela Vilar del Valle de la selección uruguaya de hockey y a Ricardo Fabini, un histórico de la vela que vuelve a competir en un evento del ciclo olímpico con la Celeste y lo hará nada menos que junto a su hija Marina, de 14 años, en snipe.

Luego de semanas de montaje y ensayos varios, el espectáculo está listo para la puesta escena real que recibirá al público esta tarde.

La inauguración comenzará a las 18:00 horas, es con entrada libre y gratuita y marcará el comienzo oficial de un evento —el primero del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028— que tendrá su cierre el sábado 26 de setiembre con dos semanas de puro deporte sudamericano en ciudades como Rosario, Santa Fe y Rafaela y sub sedes como Mar del Plata (surf) y Buenos Aires (bowling).

La ceremonia se podrá ver en vivo en Uruguay a través de Canal 5 y DSports Uruguay+. También se puede seguir mediante el YouTube de Odesur.