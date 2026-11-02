Centro de Desarrollo Voleibol se consagró campeón invicto de la Superliga Uruguaya 2026

Centro de Desarrollo Voleibol (CDV) se consagró campeón de la Superliga Uruguaya 2026 de mayores femenino y cerró el torneo de manera invicta. El equipo dirigido por Rafael Codina contó con Camila Bausero, elegida como la MVP de la competencia, quien regresó al club luego de su experiencia en la liga italiana.

Con este título, CDV obtuvo además el cupo para representar a Uruguay en el Sudamericano de Clubes, que se disputará en Brasil.

La consagración se suma a una temporada 2026 de importantes conquistas para la institución, que también se quedó con otros cuatro títulos en las categorías formativas. En la rama femenina, el equipo Sub 15 se consagró pentacampeón de la Liga Metropolitana de Voleibol, mientras que el Sub 17 obtuvo el tricampeonato de la misma competencia.

Por su parte, en la rama masculina, CDV se coronó campeón de la Superliga Juvenil tanto en Sub 16 como en Sub 18.

De esta manera, Centro de Desarrollo Voleibol acumula cinco títulos en lo que va de 2026, con conquistas en ambas ramas y distintas categorías, y tendrá ahora el desafío de representar al voleibol uruguayo en la competencia continental.