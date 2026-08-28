Bruno Cetraro suma otra gran actuación para Uruguay en el Mundial de Remo 2026: avanzó a semifinales

Los tres remeros uruguayos en el Mundial de Remo 2026 en Ámsterdam, Países Bajos, están cumpliendo con un gran papel. Mientras que Felipe Kluver y Nicole Yarzón ya culminaron sus participaciones individuales con una medalla de plata y un diploma olímpico, Bruno Cetraro va bien encaminado a sumar otra presea para Uruguay porque terminó segundo en su regata para clasificar a semifinales y es el único sudamericano en el cuadro.

Este viernes, con un tiempo de 6:47.71, Cetraro necesitaba culminar dentro de las primeras tres posiciones y terminó segundo en su regata de cuartos de final quedando detrás del noruego Jonas Slettemark Juel (6:44.97).

Cetraro representa a Uruguay y a Sudamérica:

Cuando se larguen las semis del single abierto este sábado a las 10:19, transmitidas por el canal de YouTube de World Rowing, habrá 12 remeros que competirán por un lugar en la final. 10 son europeos, uno es estadounidense y el restante, representando a Sudamérica y a Uruguay será Bruno Cetraro que busca mejorar su sexto puesto de la última cita mundialista.

"No siempre es ver para creer, a veces hay que creer para ver. Un pasito más, mañana semifinales", palpitó Cetraro, que compartió ese mensaje en una historia de su cuenta de Instagram.

Plata y diploma olímpico para Klüver y Yarzón:

Los primeros uruguayos en estrenarse en la competición fueron Klüver y Yarzón. En single de peso ligero, Felipe defendía el título de campeón del mundo y volvió a demostrar que es parte de la elite mundial al conseguir la medalla de plata. Con un tiempo de 6:51.50 quedó a solo 3.73 segundos del nuevo campeón, el griego Petros Gaidatzís.

Felipe Klüver. Foto: World Rowing.

También cumplió con una gran actuación Nicole Yarzón, que terminó en la sexta posición de la Final A del single peso ligero femenino con un tiempo de 7:48.59, consiguiendo el diploma olímpico. Yarzón mejoró su participación respeto al Mundial de Shanghai 2025 donde había terminado en el duodécimo puesto.

Ambos culminaron su participación individual, pero todavía no se despiden del Mundial de Ámsterdam 2026. Este sábado 29 de agosto desde las 11:17 de Uruguay, volverán a competir y será en el doble par mixto. La primera vez que habrá representación uruguaya en esta prueba en un campeonato del mundo.