“Una más para mi colección”: Jurgen Klopp, en modo fan, le pidió la camiseta a MacAllister en el Mundial 2026

Argentina le ganó 2-0 a Austria en Texas, sumó seis puntos, confirmó su clasificación y Lionel Messi, gracias a su doblete, se transformó en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo en solitario tras superar a Miroslav Klose. Cuando los jugadores de la albiceleste se retiraban de la cancha, se dio un un momentazo en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 protagonizado por Jürgen Klopp y Alexis Mac Allister. El entrenador, en modo fan.

El capitán de la selección argentina se estaba retirando de la cancha cuando se acercó a la transmisión de un medio alemán de la que participaban Thomas Muller y el ex entrenador del Liverpool. Todos incluidos el ex Peñarol, Maxi Rodríguez, y José Pekerman, que se encontraban también al pie de la cancha, saludaron a Messi y luego a Mac Allister, que llegó e iba a recibir un pedido muy especial.

Cuando se acercó a Klopp, se saludaron muy afectuosamente con un abrazo y el alemán le dio un tirón en la camiseta y se la pidió. Luego de saludar al resto de los presentes, Alexis se apartó un poco, se sacó la camiseta y, como no podía ser de otra manera, le entregó la camiseta a su ex entrenador. Jürgen compartió el video de lo sucedido en una historia su cuenta de Instagram y añadió un el comentario: “Una más para mi colección”.

“Klopp es uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Sus principales virtudes pasar por la motivación de sus jugadores y el manejo de grupo. En eso es parecido a Scaloni", confesó Mac Allister en una entrevista de 2024, después de enterarse de que el director técnico finalizaría su ciclo en Liverpool a final de temporada.

El alemán dirigió al volante de la selección argentina, que sigue jugando para Liverpool, desde su llegada al club en 2023. Juntos ganaron una Copa de Inglaterra y el cariño entre ambos sigue intacto y quedó más que comprobado con este gran reencuentro.