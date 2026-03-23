Juan Armoa, arquero de 18 años, debutó en el fútbol de Paraguay y lo sacaron al minuto para cumplir una regla

Todo jugador de fútbol tiene un sueño: debutar en Primera División. Para un arquero, que normalmente no es reemplazado, expulsado o sufre tantas lesiones, es aún más difícil; pero Juan Armoa, del equipo 2 de mayo de Paraguay, lo logró a sus 18 años. Aunque no de la forma que imaginaba.

Seguro soñó con su debut muchas veces, pero no así. El arquero fue titular en el partido por la duodécima fecha del Torneo Apertura del fútbol paraguayo en el que su equipo enfrentó a Sportivo Luqueño en Luque y se quedó con la victoria por 2-0. Aunque titular, Armoa vio todo el partido desde el banco porque fue sustituido antes de que se cumplieran dos minutos del encuentro. La razón: cumplir con una regla de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La AFP establece, además de un máximo de jugadores extranjeros en cancha, una regla que tiene que ver con los juveniles. Esta obliga a los clubes a otorgarles una determinada cantidad de minutos a jugadores Sub 19 para promover el talento de los jóvenes y que no estén “tapados” por jugadores de más experiencia. Si un futbolista es convocado a una selección nacional, suma minutos para su club, pero tiene que haber debutado en primera.

El arquero Juan Armoa fue citado a la selección paraguaya Sub 20 que enfrentará a Brasil a fin de mes en un amistoso, pero debía debutar en Primera División para sumar minutos a la “bolsa” del club 2 de mayo. Por esa razón fue titular ante Sportivo Luqueño y apenas llegó a jugar un minuto antes de ser reemplazado por el entrenador Eduardo Ledesma para el ingreso de Ángel Martínez.

🔁🧤2 de Mayo puso de titular al arquero Juan Armoa, pero antes de los 2 minutos ya fue cambiado. Armoa está convocado a la selección Sub-20 y con su debut en Primera podrá sumar minutos con la Albirroja.



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“La verdad es que, cuando llegué al hotel y todo eso, yo sabía que iba a entrar. Pero, la verdad, no sabía si iba a entrar desde el inicio o en el último minuto. Sin embargo, cuando llegamos al estadio, al vestuario, me avisaron que iba a arrancar de titular, pero que después sería reemplazado por Ángel Martínez”, comentó el propio Juan Armoa al diario ABC Color de Paraguay.

“El profe me dijo que sería así porque nos faltan muchos minutos a nosotros, por la regla del Sub 19”, confesó el arquero de 18 años que, gracias a su debut y los minutos que sumará por su convocatoria, no obligará a su entrenador a tener que incluir jugadores juveniles en las próximas fechas, teniendo más flexibilidad para armar el equipo.

No fue el debut que soñó desde niño Juan Armoa que, pese a que sabía que lo haría por la regla, esperaba jugar un poco más. “La verdad es que yo ya sabía que, tanto si la pelota se iba afuera o si se paraba el partido, me tocaría salir. Me hubiera gustado jugar unos minutos más, pero no me quedo enojado ni nada con eso, porque así también le estoy ayudando al club con el tema de los minutos por lo de la selección. La verdad es que estoy bien, aunque sí esperaba jugar un poco más”, reconoció.