El ingenioso plan de un histórico club del fútbol peruano para conseguir 1.000 sponsors y salir de la crisis

Deportivo Municipal, el histórico club del fútbol de Perú, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de sus 91 años de historia tras sufrir un descenso por problemas económicos, lanzó una campaña inédita para recaudar fondos. La propuesta consistía en vender pequeños espacios en su nueva camiseta por apenas 60 dólares a través de una plataforma digital. El resultado superó todas las expectativas y dio la vuelta al mundo.

En solo tres meses, la institución logró completar los 1.000 espacios disponibles y la camiseta dejó de ser un simple uniforme para convertirse en un enorme mosaico de publicidad. Empresas de distintos tamaños, pequeños comercios, emprendedores e incluso algunos hinchas decidieron sumarse a una iniciativa que rápidamente llamó la atención dentro y fuera de Perú.

La campaña, bautizada "Los 1.000 Sponsors del Muni", fue impulsada por la dirigencia junto con la agencia McCann Lima y buscó cambiar la lógica tradicional del patrocinio deportivo. En lugar de depender de una o dos empresas con grandes inversiones, el club apostó a que cientos de pequeños aportes podían generar el mismo impacto económico.

Cada patrocinador adquirió un espacio dentro del diseño de la camiseta, por lo que todos tienen presencia en la indumentaria oficial que ya salió a la venta para los aficionados. El resultado es una casaca muy diferente a cualquier otra: prácticamente toda su superficie está cubierta por logos y nombres de quienes decidieron colaborar con la reconstrucción del club.

La camiseta de los 1.000 sponsors de Deportivo Municipal ya está a la venta. Foto: Club Deportivo Municipal

Más allá de lo llamativo del diseño, la iniciativa permitió reunir los recursos necesarios para afrontar parte de las obligaciones económicas de Deportivo Municipal y dar un nuevo impulso al proyecto deportivo de una de las instituciones con mayor tradición del fútbol peruano que ahora juega el torneo amateur y la Copa Perú.

Fundado en 1935 y cuatro veces campeón nacional, Deportivo Municipal fue durante décadas uno de los protagonistas del fútbol peruano. Sin embargo, en los últimos años acumuló deudas y problemas administrativos que derivaron en sanciones y en la pérdida de la categoría. En sus redes sociales, sobre todo en Facebook, agradecieron uno a uno a los mil sponsors que colaboraron.

La campaña de los 1.000 sponsors no borró de un día para el otro esa realidad, pero sí marcó un punto de partida para intentar revertirla. Lo que comenzó como una idea poco convencional terminó convirtiéndose en un caso de éxito y en un ejemplo de cómo la creatividad también puede jugar un papel decisivo fuera de la cancha.