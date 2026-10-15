Ultimátum a LIV Golf: el DP World Tour endurece su postura y Rory McIlroy respalda la decisión

La guerra entre los principales circuitos del golf mundial sumó un nuevo capítulo esta semana. El DP World Tour anunció que a partir de 2027 no permitirá que los jugadores que participen en LIV Golf mantengan simultáneamente su membresía en el circuito europeo, poniendo fin a las autorizaciones especiales que habían permitido la convivencia entre ambos tours.

Guy Kinnings, director ejecutivo del DP World Tour, fue contundente: los golfistas deberán elegir dónde competir. La medida busca proteger los intereses del circuito europeo y afecta directamente a varias figuras que hasta ahora habían alternado entre ambas organizaciones.

Uno de los principales aspectos de esta decisión es su impacto sobre la Ryder Cup de 2027, que se disputará en Adare Manor, Irlanda. Para integrar el equipo europeo es obligatorio ser miembro del DP World Tour, por lo que aquellos jugadores que continúen en LIV podrían quedar fuera de la histórica competencia por equipos.

McIlroy, una de las voces más influyentes del golf mundial, respaldó públicamente la decisión. Durante una conferencia de prensa previa al DP World India Championship, el norirlandés sostuvo que el DP World Tour ha sido más que comprensivo con los jugadores de LIV y que tiene todo el derecho de modificar sus reglamentos para proteger su futuro.

McIlroy consideró acertada la determinación de las autoridades europeas y señaló que, después de varios años de incertidumbre, llegó el momento de que cada jugador defina sus prioridades. Sin embargo, también mostró una postura conciliadora respecto al eventual regreso de los golfistas que abandonaron LIV. Aseguró que recibir nuevamente a varias de sus principales figuras sería beneficioso para el espectáculo y para el negocio del golf profesional.

Sergio García deja abiertas las puertas, pero apunta a la Ryder Cup

Por su parte, el español Sergio García, uno de los jugadores que apostaron por LIV desde sus comienzos en 2022, atraviesa un momento decisivo de su carrera. Tras obtener la liberación de su contrato con el circuito, el campeón del Masters de Augusta de 2017 reconoció que está evaluando todas sus posibilidades para 2027.

Durante el reciente Open de España, disputado en Madrid, García aseguró que su intención es recuperar protagonismo en el golf internacional, aunque inicialmente no descartó volver a competir en una eventual nueva versión de LIV.

"Estoy mirando todo tipo de opciones", manifestó el castellonense, quien explicó que su principal preocupación era resolver definitivamente sus compromisos contractuales para tener libertad de negociar con otros circuitos y patrocinadores.

Lejos de mostrarse arrepentido por su paso por LIV, García defendió el proyecto y aseguró que había sido positivo para el golf mundial. Consideró que permitió llevar golf de alto nivel a nuevos mercados y que, además, obligó al PGA Tour a introducir mejoras en su estructura.

No obstante, su gran objetivo para 2027 es regresar a la Ryder Cup, competencia en la que es el máximo anotador histórico de puntos del equipo europeo.

"Todo el mundo sabe lo mucho que me gusta la Ryder Cup", expresó García, quien confirmó que ya mantuvo conversaciones con el capitán europeo, Luke Donald, para manifestarle su intención de volver a integrar el equipo.

El español aseguró que hará todo lo posible para clasificarse como jugador y agregó que, si no consigue un lugar, estaría dispuesto a colaborar como vicecapitán.

García también reconoció que un eventual regreso al PGA Tour es una posibilidad real y que, pensando en el tramo final de su carrera, comienza a considerar su futuro en el PGA Tour Champions, circuito reservado a mayores de 50 años.

Con la nueva postura del DP World Tour, su margen de maniobra se reduce considerablemente. Si quiere mantener abiertas sus posibilidades de disputar la Ryder Cup en Irlanda, deberá apostar por el circuito europeo y renunciar a competir en LIV 2.0.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para LIV Golf, que atraviesa un proceso de bancarrota y busca reorganizarse bajo un nuevo proyecto, luego de perder el respaldo financiero del fondo soberano de Arabia Saudita.

Con Jon Rahm decidido a no continuar en la nueva estructura y otros jugadores importantes analizando su futuro, el panorama de LIV aparece cada vez más incierto.

El mensaje del DP World Tour es claro: se terminaron las concesiones y los jugadores deberán tomar partido. Una determinación que podría marcar un punto de inflexión en la prolongada disputa que mantiene dividido al golf profesional desde 2022.