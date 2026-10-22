Matías de Freitas: candidato a presidente al CGU: “Renovar también es una forma de cuidar nuestra historia”

El próximo jueves 29 se llevarán a cabo en el Club de Golf del Uruguay (CGU) las elecciones de autoridades para el período 2026-2028. Dos listas se disputan la presidencia. Ovación dialogó con Matías de Freitas, candidato por la lista 10, quien dio algunos comentarios acerca de cómo ve la actualidad del CGU, y sobre que bases apoyará el cambio.

—¿Hace cuánto sos socio del Club de Golf del Uruguay?

—Desde que nací. Antes de aprender a caminar ya tenía mi lugar en el club. En mi casa éramos mis padres, seis hermanos, y fuimos socios toda la vida.

—¿Qué actividades hiciste en el club?

—Prácticamente todas. Juego al golf desde los siete años y a los cinco aprendí a jugar al fútbol de salón. Hice piscina, tenis, yoga, boxeo, pádel, spinning, el grupo de corredores, el de ciclismo, HIIT y gimnasio. Puedo decir con propiedad que conozco todos los rincones del club.

—¿Qué te llevó a involucrarte en la política del club?

—El cariño que le tengo. Le debo mucho al club y en los últimos años siento que se perdió parte de ese sentido de pertenencia. Hoy lo veo con mucho potencial que no estamos aprovechando. Me gustaría volver a ver un club a la altura de sus mejores épocas. Por eso decidí postularme a la presidencia y formamos un equipo para integrar la lista 10, con muchas ganas de trabajar por el club.

—¿Dónde ves los principales espacios de mejora?

—Primero el golf. Hay que recuperar la cancha y armar un calendario de torneos para todos, con propuestas atractivas para distintas edades y niveles de juego. Pongo mucho foco en el golf infantil: me encantaría que fuera divertido, que los niños no abandonen y que salgan nuevas generaciones de grandes golfistas. Pero sobre todo que encuentren en el club un lugar al que quieran pertenecer y generen amistades para toda la vida, como nos pasó a nosotros. Segundo, la gastronomía. Tenemos uno de los lugares más lindos de Montevideo. Tercero, la infraestructura. Somos un club de referencia del Uruguay y todo debería estar impecable, algo que no sucede hoy en día.

—¿Cómo lo harían?

—Con método. Vamos a relevar todas las obras que el club necesita. El riego de la cancha, el vestuario masculino, un mejor aprovechamiento de la cancha de paleta, la renovación de la cocina y un cerramiento telescópico para usar la piscina todo el año. Pero no queremos definir las prioridades solos. Vamos a generar instancias para escuchar a los socios, conocer sus necesidades y propuestas. Después estimar lo que cuesta cada obra y armar un cronograma de ejecución, estableciendo prioridades, alternativas de financiamiento y plazos realistas. Con esa información, vamos a llevar un plan maestro a la asamblea para que los socios lo validen. Las grandes decisiones del club tienen que tomarse con los socios, con información clara, transparencia y participación. El riego era la prioridad número uno de la actual directiva en su programa de 2024, y es un tema que se arrastra desde hace muchos años. A siete días de la elección, sigue sin concretarse. Esta semana, después de que presentamos la lista en redes con el riego como prioridad número uno, la actual directiva anunció una inversión para el próximo período. Me parece positivo que finalmente se avance, pero debió hacerse al inicio de su mandato, y no anunciarse ahora, en campaña, para ejecutarse tres meses después de que termine. En 2022, una semana antes de las elecciones, mandaron un mail que se titulaba "Proyectos de obras APROBADOS". Entre ellos estaban: ampliación de la piscina cerrada, que nunca se hizo, integración de la sala Fay Crocker al sector deportivo, que tampoco se hizo, al igual que la renovación de juegos infantiles de piscina, entre otras. No se trata de cuestionar que se anuncien inversiones, sino de que los compromisos se transformen en resultados. Nuestra propuesta es justamente esa: planificar, priorizar, comprometer plazos realistas y rendir cuentas a los socios. La cancha de golf es nuestra razón de ser y uno de los principales activos del club, y por qué no, de nuestra ciudad. Fue diseñada por Alister MacKenzie, miembro del salón de la fama del golf mundial y el mismo que diseñó Augusta National, y eso nos obliga a recuperar su mejor nivel. No lo vemos solo como una prioridad deportiva: también es una oportunidad para atraer más torneos, visitantes y generar nuevos ingresos. Es un potencial que sentimos que se ha descuidado y queremos recuperar.

—¿Cómo te imaginás la transición?

—Ordenada y sin revanchismo. Esto no es una elección nacional: todos los que nos postulamos lo hacemos de forma honoraria y con el único propósito de mejorar el club. Vamos a revisar todo con transparencia, reconocer lo que funciona y cambiar lo que no.

También queremos aprovechar el conocimiento de quienes vienen trabajando por el club, tanto desde la directiva como desde su equipo de colaboradores en el día a día. No se trata de empezar de cero, sino de construir sobre lo que está bien y mejorar lo que haga falta.

—Se dice que “son los jóvenes que vienen a romper todo”, ¿Qué respondés?

—Que tengo 45 años, así que tan joven tampoco soy (risas). Soy socio desde que nací, tengo 27 años de aportes al BPS, una carrera universitaria y un MBA. El Presidente de la República del período anterior asumió con casi mi misma edad. Creo que la capacidad de liderar no pasa por la edad, sino por la experiencia, las ideas y el equipo con el que uno se rodea. No venimos a romper nada: venimos a cuidar lo que construyeron generaciones de socios y a dejarlo mejor. Por eso nuestro lema es “renovación con tradición”. Queremos preservar lo que hace único al club y al mismo tiempo animarnos a mejorar lo que necesita cambiar.

—También se dice que quieren eliminar algunas actividades deportivas, ¿qué tenés para decir al respecto?

—No es cierto. No tenemos previsto eliminar ninguna actividad del club. Lo que sí vamos a hacer es revisar los gastos de todas las áreas con el mismo criterio, para que haya equilibrio en la asignación de recursos y una gestión eficiente de los espacios y servicios. Lo vamos a hacer trabajando junto a cada una de ellas. Cualquier propuesta de cambio será evaluada y conversada con quienes participan de esas actividades.

—¿Qué les dirías a los socios que todavía no decidieron su voto?

—Que los invito a conocer nuestra propuesta el próximo martes a las 19:00 horas en el rancho de la piscina del club. Ahí presentaremos la lista, nuestras ideas y responderemos las preguntas que quieran hacer. El jueves 29, de 8:00 a 19:00, en el CGU, los invito a votar la lista 10. Porque renovar también es una forma de cuidar nuestra historia.

