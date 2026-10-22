Matías Angenscheidt y Jimena Marqués festejaron en la Copa de Oro organizada por el Club de Golf del Uruguay

Matías Angenscheidt y Jimena Marqués se coronaron campeones de la edición 34 del la Copa de Oro organizada por CGU, evento que dio inicio al Ranking Nacional AUG (2026/2027) y que como es habitual dio puntos para el WAGR.

Angenscheidt mostró una gran categoría para soportar la presión de entrar a la ronda final como líder, y con rondas de 75, 74 y 71 superó por tres de ventaja a Pablo Carrere quien pese a buscarlo durante toda la ronda final no pudo superarlo. El tercer lugar fue para Mateo Quiroga, quien luego de haber tenido dos malas rondas iniciales, cerró con la ronda más baja del campeonato (78, 78 y 68).

En dialogo con Ovacion, Matías se mostró muy feliz por el logro obtenido y esta victoria lo llena de confianza, ya que no solo es su primer victoria a nivel de mayores sino que le permite ingresar al WAGR, lo que hoy es fundamental para disputar el Latin America Amateur Championship (LAAC), torneo insignia del golf amateur latinoamericano. Adicionalmente, este progreso de Matías, ratifica que lo que viene haciendo junto a su equipo de trabajo, que se fundamenta sobre cimientos sólidos. Su próximo gran objetivo es acceder a competir en el Junior Orange Bowl, evento que se disputa en el Biltmore de Coral Gables en Miami, y que ha sido cuna de grandes campeones a lo largo de los años.

Entre las damas, Jimena Marqués volvió a marcar la agenda. Ya no es noticia que se imponga a nivel local, ya que su calidad y experiencia la separan de la media y cuando su juego se encuentra fino, difícilmente puedan ganarle. Con rondas de 74 y 77 golpes supero por seis, a su hermana María Paz. Esta victoria seguramente le de mucha confianza de cara a lo que se le viene por delante que es nada mas ni nada menos que el Campeonato Sudamericano Copa Los Andes, que se disputará la tercer semana de noviembre en Lima, Peru.

La actividad local seguirá este fin de semana, cuando el Carmelo Golf Club, reciba a los mejores exponentes locales para disputar su tradicional Campeonato Abierto.