“Yo sé que esto no le va a gustar”: Macaluso recordó su paso por Danubio y apuntó contra Matosas

Danubio transita probablemente el peor momento de esta temporada en la Liga AUF Uruguaya. Por primera vez en el año cayó en zona de descenso y el ambiente en el club de la Curva de Maroñas no es el mejor. Un nuevo entrenador fue cesado, Leonardo Ramos, y la llegada de Camilo Mayada a Deportivo Maldonado no le cayó bien a los hinchas. Gustavo Matosas pasará de gerente deportivo a hacerse cargo del equipo y Damián Macaluso, que fue parte del cuerpo técnico de Juan Manuel Olivera en la Franja, criticó el proceder del nuevo entrenador.

Macaluso fue ayudante técnico de Olivera en Danubio desde el comienzo de la temporada 2025 y su periplo no alcanzó a llegar al segundo semestre. Durante una entrevista con el programa Esto es Fútbol, de radio Carve, se refirió al mal momento que atraviesa la Franja y criticó la función de Matosas en el club.

“Duele porque uno conoce a la gente que está ahí, cómo nos tocó trabajar a nosotros, bajo qué circunstancias, que no fueron las óptimas obviamente. Uno por respeto al club y por respeto a Juan (Manuel Olivera), muchas veces se tuvo que callar la boca, pero lamentablemente la gente que estaba rodeándonos a nosotros, en un cargo superior, la verdad que no nos permitía trabajar tranquilos, de buena manera. Yo sé que esto no le va a gustar”, reconoció Macaluso y afirmó que se estaba refiriendo a Gustavo Matosas, por ese entonces gerente deportivo el club y que luego se hizo cargo del primer equipo en un interinato.

“Claramente. Por algo pasaron las otras cosas con los otros entrenadores también. O sos doctor, abogado o arquitecto. Todo junto es muy difícil de hacer. Cada cual tiene que respetar el límite que hay en cada cargo, cada cual tiene que dejar trabajar y evaluar a cada uno por su trabajo. Por querer hacer el trabajo de todos, terminas siendo un ‘todólogo’ y no terminas siendo nada. No nos daba la libertad para trabajar. Lo mismo le pasó a (Diego) Monarriz y él (Matosas) dijo que si se iba a Monarriz, él también… y todavía sigue”.

Luego de la victoria de Montevideo Wanderes sobre Montevideo City Torque en la última fecha de las series del Intermedio, que clasificó al Bohemio a la final ante Peñarol, Danubio, que empató ante Albion, cayó en zona roja de la tabla de los promedios. Macaluso, que como jugador pasó por el equipo aurinegro y también por el del Prado, se refirió a la definición de este miércoles.

🗣️ “GUSTAVO MATOSAS NO NOS PERMITIÓ TRABAJAR DE BUENA MANERA NI TRANQUILOS, POR ALGO PASÓ LO QUE PASÓ CON LOS OTROS ENTRENADORES”



Damián Macaluso pasó por #EstoEsFutbol y cargó duro contra Matosas, recordando su experiencia siendo AT de Juan Manuel Olivera en Danubio pic.twitter.com/PJO31DBwMg — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) August 5, 2026

“Peñarol se ha acomodado en cuanto a los resultados, creo que se están acoplando los nuevos jugadores y está encontrando el funcionamiento. Wanderers ha agarrado un envión anímico notable, creo que ha hecho un gran trabajo el ‘Chiche’ Corujo”, analizó.