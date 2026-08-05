Federico Bais emigra al fútbol de Qatar: cuánto dinero le deja a Nacional y el mensaje para despedirlo

Federico Bais, lateral que se formó en la cantera de Nacional, seguirá su carrera en el Al-Shamal de Qatar. La gerencia deportiva del tricolor llegó a un acuerdo para transferir el 80% de su ficha por un monto aproximado de US$800.000 libres.

En su pasaje por el club disputó un total de 667 minutos oficiales repartidos en 10 juegos.

El pasado 17 de julio el futbolista habló en rueda de prensa en la antesala del partido frente a Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio e hizo un balance de su pasaje por el club: "Me quedo con la oportunidad de vivir todo esto en un club gigante como Nacional, traté de dar lo mejor de mí", inició.

Al ser consultado acerca de qué le dejó tener la chance de representar a Nacional respondió: "Para mí fue todo, dejé una buena imagen que he logrado con sacrificio, con disciplina y haciendo las cosas bien".

Federico Bais en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

También le dejó un mensaje a los hinchas del tricolor: "Gracias por bancar, la verdad sin palabras. Confíen que todo va a mejorar, hay tremendo plantel y están haciendo un enorme esfuerzo".

El mensaje de Nacional para despedir a Federico Bais tras su transferencia

La cuenta oficial del tricolor le dedicó un mensaje a Federico Bais este miércoles por la tarde: "Gracias Fede, por defender estos colores, por el camino recorrido en nuestra cantera y por cumplir el sueño de debutar con el primer equipo. ¡Muchos éxitos en lo que viene!".