Nacional prepara un homenaje para Nicolás Lodeiro: la camiseta especial que recibirá en el Gran Parque Central

Nicolás Lodeiro decidió dejar el fútbol profesional este martes luego de una extensa trayectoria a nivel local e internacional. Lo comunicó a través de la cuenta oficial de Nacional con un video: "Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que imaginé. Tenía muchos sueños y cumplí todos, por eso me voy feliz, se cierra una etapa que es difícil, pero me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes. Le metí todo lo que pude y lo hice con tremendo sacrificio, pasión, mi vida la dedique para esto y cumplí muchos sueños", declaró.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el tricolor prepara un homenaje para el mediocampista ofensivo, que en su pasaje por el Bolso disputó 101 partidos oficiales y se consagró bicampeón uruguayo en las ediciones 2008/2009 y 2025.

Nicolás Lodeiro en un partido representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El centenario de compromisos lo alcanzó el pasado 17 de julio durante el cruce ante Wanderers por la sexta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Por esta razón, desde el club tienen el deseo de entregarle una camiseta especial y que él pueda disfrutar del cariño de la gente en la antesala del debut por el Torneo Clausura frente a Boston River.

"La idea es entregarla la camiseta de los 100 partidos que había cumplido", trasladaron desde la interna de Nacional, y confirmaron que el jugador ya aceptó la propuesta de homenajearlo ante los hinchas.

El mensaje con el que Nicolás Lodeiro anunció su retiro del fútbol profesional

Nicolás Lodeiro celebrando un gol de Nacional junto con Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi. Foto: Leonardo Mainé.

"Queridos bolsilludos, hinchada, familia, religión, mi vida. Llegó el momento que iba a llegar pero que no quería. Me preparé y llegó el momento de retirarme del fútbol, de dejar atrás una parte hermosa de mi vida, que me dio todo. Ustedes que siempre estuvieron desde el día que llegué, me formaron como persona y es así, llegué a los 12 desde Paysandú, maduré, crecí, aprendí, caí, me levanté, me golpearon, pero salí adelante, la peleé y todo gracias a esa formación que tuve acá mismo en el club", inició el 14.

Y agregó: "Se terminó una etapa preciosa y nada más lindo que terminarla donde arranqué, acá en casa. Quería agradecerles por todo, porque siempre me acompañaron, estuvieron en la buenas y en la malas, agradecerle a todos los cuerpos técnicos que tuve desde juveniles, los compañeros, a toda la gente que no se ve pero que siempre están y son tan importante como funcionarios del club".

Lodeiro también se tomó un momento para agradecer a todos los equipos por los que pasó a lo largo de su carrera: "Me hicieron crecer y aprender", acotó. De todas formas, le dedicó una atención diferente al club de sus amores: "Pero Nacional tiene un lugar especial en mi corazón, fue donde empezó todo y quería cumplir el sueño de poder retirarme por esta puerta que me recibió".

