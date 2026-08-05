Nacional entrena a doble turno en Los Céspedes para el debut por el Clausura; los jugadores que están en sanidad

El Nacional de Jorge Bava continúa preparándose para el debut por el Torneo Clausura, fijado para el próximo domingo 9 de agosto frente a Boston River a las 12:30 horas en el Gran Parque Central.

Con este objetivo en la mira, el plantel tricolor desarrollará este miércoles una jornada de doble turno en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

En la interna están convencidos de que este torneo corto es el último tren que tienen para ir por el bicampeonato uruguayo a fin de año y, por tanto, pretenden ganarlo.

"El principal objetivo es ganar el Torneo Clausura, que es muy importante y arrancamos todos en cero. El objetivo es ese, ganar y pelear con grandes cosas. No se sale de esta situación estando quieto, sino trabajando, y con el entrenador y el grupo que tenemos lo estamos haciendo de muy buena manera", dijo Maxi Gómez, uno de los capitanes del tricolor, hace algunos días, durante el evento desarrollado por su extensión de contrato hasta diciembre del 2027.

Los futbolistas de Nacional que se encuentran en sanidad

Sebastián Coates, capitán de Nacional, en un partido por la Liga AUF Uruguaya 2026. Foto: Estefanía Leal.

En la antesala del cruce frente al Sastre en condición de local, el tricolor tiene dos futbolistas en sanidad. El primero es el capitán Sebastián Coates, quien el pasado 23 de julio sufrió "un desgarro del músculo sóleo de la pierna izquierda". Acumula 13 días de recuperación y en este tipo de lesiones musculares se necesitan al menos 21, aunque varía en función del tipo de desgarro.

El zaguero cumplirá los 21 días de recuperación el próximo martes 11 de agosto.

Por otra parte, se aguarda por la evolución de Juan Cruz de los Santos, quien no ingresó en la convocatoria para el cruce ante Progreso por la última fecha del Torneo Intermedio y arrastra una molestia en su rodilla, según transmitieron desde el club.

Cada vez que está a pleno desde lo físico, el extremo demuestra condiciones, pero las lesiones lo han aquejado desde su arribo al Bolso. De hecho, registra nueve titularidades de 30 posibles y un 30% de ausencias por lesión.

Tiene una asistencia y cinco goles en la cuenta personal, aunque el de mayor preponderancia fue en la final de ida ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025, donde marcó el 1-0 parcial. También le convirtió a Liverpool, Progreso, Cerro Largo y Albion.