Yan Diomande es el fichaje más caro en la historia de Real Madrid: origen atípico y la tragedia que lo fortaleció

Una nueva joya en la Casa Blanca: el Real Madrid anunció este jueves el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, por un monto estimado por la prensa en 140 millones de euros (160 millones de dólares), lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club Merengue.

Diomandé, aterrizado en RB Leipzig hace una temporada procedente del Leganés, de la periferia de Madrid, explotó la temporada pasada con 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, en la que fue elegido mejor jugador joven. Capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, era uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes, tras sus actuaciones con el Leipzig y con Costa de Marfil en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Una fuente cercana había explicado a la agencia AFP a finales de junio que el PSG estaba negociando con el Leipzig por el traspaso de Diomandé pero, según varios medios, el vigente campeón de Europa rompió las negociaciones debido al importe solicitado por el traspaso y a unas demandas salariales demasiado elevadas.

El jugador nacido en Abiyán es el sexto fichaje del Real Madrid desde el inicio de este mercado tras las llegadas del centrocampista portugués Bernardo Silva, del lateral español Marc Cucurella, del defensa francés Ibrahima Konaté, del lateral neerlandés Denzel Dumfries y del delantero español Carlos Espí.

En teoría llega para ser titular en el costado derecho del ataque junto a las estrellas Kylian Mbappé y Vinícius -renovado este jueves hasta 2032-, bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años de su primer paso como entrenador en el conjunto Merengue.

Diomandé: un recorrido atípico y una tragedia que le dio fuerzas para seguir

Formado en la Academia Inter Foot Sud Comoé, cerca de Abiyán, siguió un recorrido atípico hasta llegar al Leganés en 2025. La nueva estrella marfileña, fan de Cristiano Ronaldo, cuyo nombre había dibujado con marcador en una camiseta del Manchester United, no había pasado por ninguna estructura profesional cuando decidió emigrar a Estados Unidos a los 15 años.

Talento precoz, observado por numerosos ojeadores europeos, se probó sin éxito en el Chelsea, Crystal Palace y el Bournemouth, sin conseguir contrato.

Su vida dio un vuelco unas semanas después de su firma en España, en el Leganés, cuando falleció su hermana pequeña, de 15 años, al ingerir una bebida adulterada con una droga, justo después de su primer partido en LaLiga... contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador relató esta trágica historia durante el Mundial 2026 a través del sitio The Players' Tribune, donde confesó que este drama le había arrebatado "a la única" persona que nunca había dejado de creer en él.

"Hoy no siento nada. Es como si ya ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, estoy simplemente vacío", escribió, prometiendo que iba a "cumplir" lo que su hermana había predicho.

"Antes incluso de que tuviera unas botas de verdad, les decías a todos: 'Mi hermano va a convertirse en el mejor del mundo'. Probaré que tenías razón o moriré en el intento", sentenció el nuevo delantero madridista.

Yan Diomande, de pequeño, con la camiseta de Cristiano Ronaldo. Foto: The Players Tribune

Agencia AFP