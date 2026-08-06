AUF oficializó a Forlán, que ya fijó su primera conferencia como DT de la selección: "La vuelta de la leyenda"

Ahora sí. Lo que ya era sabido fue confirmado de manera oficial por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que este jueves, con un video bajo la inscripción "la vuelta de la leyenda" presentó a Diego Forlán, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de la Celeste, como nuevo entrenador de la selección Sub 20 y la mayor.

También informó que el DT de 47 años tendrá su presentación oficial y dará una conferencia prensa el próximo lunes 10 de agosto, desde las 14 horas, en el hall del palco oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario. La actividad será transmitida en vivo por AUF TV.

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Después de una carrera inolvidable con la Celeste, siendo distinguido como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, Cachavacha vuelve al lugar donde se convirtió en referente de toda una generación: el Complejo Celeste. En el audiovisual se puede ver como sus colaboradores, funcionarios y jugadores lo reciben de manera afectuosa con saludos y abrazos.

Diego Forlán dará una conferencia prensa el próximo lunes 10/8, 14h, en el Estadio Centenario, en el marco de su presentación oficial.



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Su trabajo comenzará de inmediato al frente de la Sub 20, donde encabezará, según AUF, un proyecto orientado al desarrollo de las nuevas promesas del fútbol uruguayo y a fortalecer el vínculo con la selección absoluta. En ese proceso estará acompañado por Santiago Espasandín y Diego Pérez como asistentes técnicos, Marco Mansulino como preparador físico, Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y Gabriel Skrilec como videoanalista.

El debut de Forlán

El primer paso de Cachavacha será cuando enfrente a la selección de Japón en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los nipones nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, aunque aún falta definir estadio y hora para este juego. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

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Forlán como jugador

Con 112 partidos y 36 goles defendiendo a la Celeste, campeón de la Copa América 2011 y figura clave en la histórica campaña que llevó a Uruguay al cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010, Forlán regresa con el respaldo de una trayectoria que lo convirtió en uno de los máximos referentes del fútbol nacional.