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El País Ovación Fútbol

La primera fecha del Torneo Clausura: días, horarios, precio de las entradas y dónde ver los partidos en vivo

La Mesa Ejecutiva dio a conocer los detalles de la primera jornada de este certamen que tendrá a Peñarol jugando el sábado frente a City Torque y a Nacional el domingo contra Boston River.

El País
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06/08/2026, 09:57
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La protesta de los jugadores de Nacional a Hernán Heras, el árbitro ante Albion.
La protesta de los jugadores de Nacional a Hernán Heras, el árbitro ante Albion.
Foto: Ignacio Sánchez.

La Asociación Uruguaya de Fútbol publicó este miércoles las designaciones arbitrales para la primera fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto.

La etapa comenzará este viernes con el partido entre Cerro Largo y Juventud, que será dirigido por Leandro Lasso. El sábado habrá tres encuentros: Javier Burgos arbitrará Central Español frente a Progreso, Esteban Ostojich impartirá justicia en Liverpool ante Albion y Javier Feres estará a cargo de Montevideo City Torque vs. Peñarol.

El domingo, Mathías De Armas dirigirá Danubio ante Cerro, Leodan González será el árbitro de Defensor Sporting y Wanderers y Hernán Heras estará al frente de Nacional frente a Boston River.

La etapa se cerrará el lunes con el duelo entre Deportivo Maldonado y Racing, que tendrá a Anahí Fernández como árbitra principal. Todos los encuentros podrán verse por las señales de Flow, Dsports, Disney Plus y Antel TV.

Los precios elevados que fijó Montevideo City Torque para recibir a Peñarol en el Charrúa por el Torneo Clausura

A continuación, el detalle completo de cada partido:

Viernes 7

Cerro Largo vs. Juventud

Árbitro: Leandro Lasso.
Asistentes: Mathías Muñiz y Pablo Alvez.
Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.
VAR: Diego Dunajec.
AVAR: Javier Irazoqui.
Entradas en RedTickets: Local Canje/$250/$300 - Visitante $300.

Cerro Largo vs Peñarol
Javier Feres, arbitro - Peñarol vs Cerro Largo, 0-0, Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024, en el Estadio Campeon del Siglo de Montevideo, ND 20240817, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sábado 8

Central Español vs. Progreso

Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Piaggio.
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Yimmy Álvarez.
AVAR: Nicolás Tarán.
Entradas en CobraTicket: Local Canje/$200/$300 - Visitante $200/400.

Liverpool vs. Albion

Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Martín Soppi y Julián Pérez.
Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.
VAR: Christian Ferreyra.
AVAR: Richard Trinidad.
Entradas en CobraTicket: Local Canje/$300 - Visitante $450.

Montevideo City Torque vs. Peñarol

Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez.
Cuarto árbitro: Eduardo Varela.
VAR: Daniel Fedorczuk.
AVAR: Andrés Nievas.
Entradas en CobraTicket: Local Canje/$500 - Visitante $700/$900.

Diego Polenta, Luis Mejía y los jugadores de Nacional en protestas a Hernán Heras.
Diego Polenta, Luis Mejía y los jugadores de Nacional en protestas a Hernán Heras.
Foto: Estefanía Leal.

Domingo 9

Danubio vs. Cerro

Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.
Cuarto árbitro: Federico Nodernell.
VAR: Christian Ferreyra.
AVAR: Diego Rivero.
Entradas en RedTickets: Local Canje/$100/250 - Visitante $450.

Defensor Sporting vs. Wanderers

Árbitro: Leodan González.
Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Jonathan Fuentes.
AVAR: Martín Soppi.
Entradas en RedTickets: Local Canje/$150/$300 - Visitante $300/$450.

Nacional vs. Boston River

Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Taran y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.
VAR: Andrés Cunha.
AVAR: Horacio Ferreiro.
Entradas en Nacional.uy/Redpagos: Local Canje/$345 hasta $750.

Anahí Fernández dirige su primer partido de un grande.
Anahí Fernández dirige su primer partido de un grande.
Foto: Leonardo Mainé.

Lunes 10

Deportivo Maldonado vs. Racing

Árbitro: Anahí Fernández.
Asistentes: Andrés Nievas y Daiana Fernández.
Cuarto árbitro: Marcio Sierra.
VAR: Yimmy Álvarez.
AVAR: Alberto Piriz.
Entradas en RedTickets: Local Canje/$50/$100 - Visitante $300.

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