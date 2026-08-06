La primera fecha del Torneo Clausura: días, horarios, precio de las entradas y dónde ver los partidos en vivo

La Asociación Uruguaya de Fútbol publicó este miércoles las designaciones arbitrales para la primera fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto.

La etapa comenzará este viernes con el partido entre Cerro Largo y Juventud, que será dirigido por Leandro Lasso. El sábado habrá tres encuentros: Javier Burgos arbitrará Central Español frente a Progreso, Esteban Ostojich impartirá justicia en Liverpool ante Albion y Javier Feres estará a cargo de Montevideo City Torque vs. Peñarol.

El domingo, Mathías De Armas dirigirá Danubio ante Cerro, Leodan González será el árbitro de Defensor Sporting y Wanderers y Hernán Heras estará al frente de Nacional frente a Boston River.

La etapa se cerrará el lunes con el duelo entre Deportivo Maldonado y Racing, que tendrá a Anahí Fernández como árbitra principal. Todos los encuentros podrán verse por las señales de Flow, Dsports, Disney Plus y Antel TV.

A continuación, el detalle completo de cada partido:

Viernes 7

Cerro Largo vs. Juventud

Árbitro: Leandro Lasso.

Asistentes: Mathías Muñiz y Pablo Alvez.

Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Diego Dunajec.

AVAR: Javier Irazoqui.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$250/$300 - Visitante $300.

Javier Feres, arbitro - Peñarol vs Cerro Largo, 0-0, Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024, en el Estadio Campeon del Siglo de Montevideo, ND 20240817, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sábado 8

Central Español vs. Progreso

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Yimmy Álvarez.

AVAR: Nicolás Tarán.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$200/$300 - Visitante $200/400.

Liverpool vs. Albion

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Richard Trinidad.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$300 - Visitante $450.

Montevideo City Torque vs. Peñarol

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk.

AVAR: Andrés Nievas.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$500 - Visitante $700/$900.

Diego Polenta, Luis Mejía y los jugadores de Nacional en protestas a Hernán Heras. Foto: Estefanía Leal.

Domingo 9

Danubio vs. Cerro

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Federico Nodernell.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Diego Rivero.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$100/250 - Visitante $450.

Defensor Sporting vs. Wanderers

Árbitro: Leodan González.

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes.

AVAR: Martín Soppi.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$150/$300 - Visitante $300/$450.

Nacional vs. Boston River

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Nicolás Taran y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Andrés Cunha.

AVAR: Horacio Ferreiro.

Entradas en Nacional.uy/Redpagos: Local Canje/$345 hasta $750.

Anahí Fernández dirige su primer partido de un grande. Foto: Leonardo Mainé.

Lunes 10

Deportivo Maldonado vs. Racing

Árbitro: Anahí Fernández.

Asistentes: Andrés Nievas y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Yimmy Álvarez.

AVAR: Alberto Piriz.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$50/$100 - Visitante $300.

