Wanderers 0-0 Deportivo Maldonado: la visita dejó pasar la chance de depender de si mismo para seguir arriba

Wanderers y Deportivo Maldonado igualaron sin goles en el Parque Viera por el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura. A su vez, el fernandino desaprovechó la chance de depender de si mismo para cerrar esta etapa en lo más alto del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Si bien el equipo que dirige técnicamente Gabriel di Noia quedó en la cima del Torneo Apertura, aún lo pueden pasar Central Español y Peñarol si ganan sus respectivos juegos por la quinta fecha. El Mirasol recibe este sábado a Danubio en el Campeón del Siglo, desde la hora 20:30, mientras que el Palermitano visita el domingo a Defensor Sporting en el Luis Franzini, a partir de la hora 20:00.

El Bohemio sumó un punto importante en su afán por mantenerse en la Liga AUF Uruguaya, aunque extendió su mala racha sin victorias en el Parque Viera. ¿La última? La consiguió el 25 de mayo de 2025 cuando venció a River Plate por 1-0.

Primer tiempo

Gonzalo Freitas va a marcar a Maximiliano Noble en el partido entre Wanderers y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

A los dos minuto se dio la primera situación de peligro y fue de la mano de Gonzalo Freitas. El número 31 recuperó la pelota cerca del área de Deportivo Maldonado y, sin dudarlo, remató, pero pasó cerca del palo izquierdo del guardameta Diego Segovia.

El equipo visitante no se quedó atrás y tuvo la suya. Tras un disparo de Santiago Cartagena, Cristian Tabó —que estaba en el área— no pudo pegarle con fuerza y dirección, por lo tanto la pelota terminó en las manos del arquero Agustín Buffa.

Con el correr de los minutos comenzó a crecer el protagonismo de Deportivo Maldonado. Tras una buena circulación de pases entre Maximiliano Noble, Tabó y Matías Espíndola, quien se animó desde afuera del área y el esférico rosó el palo izquierdo de Buffa.

En el minuto 21 se gestó la primera gran situación de peligro en la noche del Prado. Espíndola asistió de buena forma para que Tabó rematara. Sin embargo, entre Buffa y el palo evitaron el primer gol del encuentro en el Parque Viera.

Wanderers no se quedó quieto. Luego de un pelotazo largo, Mateo Levato avanzó en el campo, ingresó al área y sacó un potente tiro que obligó a una buena intervención de Segovia. Era un partidazo.

Javier Feres en el partido entre Wanderers y Deportivo Maldonado en el Parque Viera. Foto: Estefanía Leal.

Otra vez el conjunto fernandino coqueteó con el gol. En esta oportunidad lo tuvo Renato César, quien quedó mano a mano con el arquero Buffa. Pero ese duelo se lo adjudicó el arquero bohemio para mantener el 0-0.

El encuentro no dio un minuto de respiro porque en la siguiente acción se concretó una nueva situación de Wanderers. Fretias asistió a Levato para que llevara a cabo un buen remate y, nuevamente, contuvo el golero Segovia.

El equipo de Matías Corujo no sacó el pie del acelerador y tuvo otra situación muy buena. Se originó por un centro desde la derecha de Rivero para que José Alberti peinara el esférico y Segovia la mandara al tiro de esquina.

Segundo tiempo

Gonzalo Freitas cabecea la pelota en el partido entre Wanderers y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

En el minuto 52 Noble obligó a una buena atajada de Buffa. El número 10 de Deportivo Maldoando se tuvo confianza, disparó de media distancia, pero el arquero bohemio mandó la pelota al tiro de esquina.

El Depor no sacó el pie del acelerador. Tras un centro de Espíndola por la izquierda, ganó de cabeza Nicolás Fuica y la pelota le llegó a Tabó, quien no definió de la mejor manera una jugada que pudo significar la apertura del tanteador.

Noble era peligro de gol para Wanderers. El número 10 disparó de media distancia para estrellar la pelota en la base del palo derecho del golero Buffa.

Al no tener circuitos y conexión de pases, Wanderers optó por mandar la pelota al área visitante. Una de las formas fue por un tiro libre, aunque el rebote lo capturó Nicolás Quieróz, quien le pegó de una y estuvo muy cerca de convertir el primer gol del Prado

Wanderers 0-0 Deportivo Maldonado

Hora: 20:00.

TV: DSports Premium, cableoperadores del interior, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Nicolás Tarán y Heber Godoy.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiróz (86' Santiago Benítez), Gonzalo Freitas, José Alberti; Jonás Luna (65' Pablo Suárez), Mateo Levato (65' Joaquín Zeballos), Rodrigo Rivero (73' Lisandro Bajú). DT: Mathías Corujo.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Manuel Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde (80' Joaquín Fernández), Sebastián Tormo; Santiago Cartagena (67' Santiago Ramírez), Maximiliano González; Renato César (67' Emiliano Mozzone), Maximiliano Noble, Matías Espíndola (80' Adrián Vila); Cristian Tabó (67' Guillermo López). DT: Gabriel Di Noia.

Amarillas: 15' Gonzalo Freitas (W), 26' Nicolás Fuica (D), 27' Fabricio Formiliano (W), 28' Nicolás Olivera (W), 34' Rodrigo Rivero (W), 45' Renato César (D), 59' José Alberti (W), 69' Santiago Ramírez (D), 82' Nahuel Furtado (W), 85' Darlin Mencía (W), 90+4' Santiago Benítez (W).